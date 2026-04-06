Aktualizacja „Hunter / Prey” wieńczy 2. Sezon Battlefield 6. Oto szczegóły

Deweloperzy podzielili się opisem nowości.

EA DICE zaprezentowało obszerną listę zmian, które trafią do Battlefield 6 już 14 kwietnia. Aktualizacja o nazwie Hunter / Prey nie tylko domyka Season 2, ale wprowadza istotne poprawki w progresji, komunikacji oraz mechanice trybu Battle Royale (Redsec). Battlefield 6 – opis łatki Hunter / Prey Deweloperzy wprowadzą spore zmiany w systemie doświadczenia: XP będzie przyznawane za bezpośrednie korzystanie z konkretnych broni i pojazdów oraz za eliminacje.

Dostosowano tempo zdobywania punktów w multiplayerze, aby progresja była identyczna niezależnie od wybranej playlisty.

Czas spędzony w meczu będzie teraz ważniejszy niż samo zajęte miejsce. Dodatkowo punkty za zabójstwa i asysty wzrosną o 50%.

Ulepszony system oznaczeń (Ping 2.0): System „pingowania” ma być teraz bardziej niezawodny, co ma przywrócić zaufanie do komunikacji wewnątrz drużyny: Oznaczanie dronów i pojazdów z dużej odległości będzie działać precyzyjniej.

System lepiej rozpozna przeciwnika znajdującego się obok interaktywnego obiektu (np. skrzyni), unikając błędnych oznaczeń.

Wyeliminowano błąd, przez który oznaczenia pozostawały aktywne po zmianie wyposażenia gracza.

GramTV przedstawia:

Nowości w trybie Battle Royale (Redsec) EA DICE chce bardziej dynamicznej rozgrywki, szczególnie w jej środkowej fazie: Przyspieszono animacje otwierania skrzyń i zwiększono ilość wypadającej amunicji.

Pojawi się nowy pakiet z zestawami płyt pancerza.

Kultowy pojazd Traverser Mark 2 wraca do rotacji, a młot bojowy będzie teraz skuteczniej niszczył obiekty otoczenia.

Testy trybu Solo zakończyły się sukcesem, ale deweloperzy potrzebują jeszcze czasu na ostateczny balans przed wprowadzeniem go na stałe. Dla społeczności tworzącej własne tryby przygotowano narzędzie Portal Gadget. Pozwoli ono na: Uruchamianie niestandardowej logiki rozgrywki.

Większą kontrolę nad tym, jak gracz wchodzi w interakcję ze światem.

Tworzenie bardziej responsywnych i immersyjnych doświadczeń bez konieczności stosowania skomplikowanych obejść systemowych. Przypomnijmy jeszcze, że sam Battlefield 6 został stworzony z myślą o PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Do stworzenia Battlefield 6 użyto wielu narzędzi AI. Skróciło to prace o wiele tygodni