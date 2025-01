Aktualizacja Hogwarts Legacy to nie tylko wsparcie dla modów. Nowe funkcje trafiły do wersji na PC

Gracze mają możliwość dostosowania ustawień śledzenia promieni do swoich sprzętów, ponieważ ustawienia jakości dla poszczególnych funkcji śledzenia promieni zostały udostępnione (z wyjątkiem RTAO – Retraced Ambient Occlusion). Aby skorzystać z nowych funkcji, gracze muszą pobrać najnowszą aktualizację gry (wersja 1326194). Aktualizacja obejmuje też poprawki w różnych obszarach gry, takich jak dźwięk, postacie, interfejs użytkownika, środowisko, rozgrywka, stabilność/wydajność i śledzenie promieni.

„Dziedzictwo Hogwartu” to fabularna gra akcji z otwartym światem osadzona w otoczeniu po raz pierwszy przedstawionym w serii książek o Harrym Potterze. Udaj się w podróż po zarówno znanych, jak i nowych miejscach, by badając je odkrywać fantastyczne zwierzęta, modyfikować wygląd swojego bohatera, warzyć eliksiry, doprowadzać do mistrzostwa rzucanie zaklęć i rozwijać swoje talenty. Zdecyduj jakim czarodziejem lub jaką czarownicą będziesz. – brzmi opis gry.