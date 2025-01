Hogwarts Legacy wkrótce z nową aktualizacją. Niespodzianka dla miłośników modów

Na oficjalnym kanale Hogwarts Legacy na YouTube pojawił się materiał wideo zapowiadający nadchodzący update. Użytkownicy komputerów osobistych mogą więc sprawdzić, czego można spodziewać się po najnowszej aktualizacji. Całość znajdziecie na dole wiadomości.

Na koniec przypomnijmy, że Hogwarts Legacy dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Avalanche Software, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Hogwarts Legacy. Na taką grę od zawsze czekali fani Harry’ego Pottera.