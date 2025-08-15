Starship Troopers: Extermination podkręca chaos - nowy tryb, potężne robaki i nuklearna zabawka

Federacja znowu potrzebuje bohaterów, a Starship Troopers: Extermination podnosi stawkę dzięki aktualizacji 1.6 Critical Strike. Offworld Industries i Knight's Peak przygotowali zestaw nowości, które mają sprawić, że walka z Pajęczakami będzie jeszcze bardziej szalona – i zdecydowanie mniej przewidywalna.

Starship Troopers: Extermination – informacja o aktualizacji 1.6

Największym dodatkiem jest nowy tryb Critical Strike, który rzuca graczy w cztery oddzielne strefy zrzutu. Tam, odcięci od reszty drużyn, gracze muszą przedrzeć się przez nowe tereny, rojące się od największych i najbardziej agresywnych robaków w historii gry. Cel? Dotarcie do miejsca uderzenia meteorytu i odzyskanie cennego Archnigeona. Proste? W teorii. W praktyce – szykujcie się na chaos.