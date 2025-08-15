Zaloguj się lub Zarejestruj

Starship Troopers: Extermination podkręca chaos - nowy tryb, potężne robaki i nuklearna zabawka

Jakub Piwoński
2025/08/15 14:30
0
0

Zestaw nowości w patchu 1.6.

Federacja znowu potrzebuje bohaterów, a Starship Troopers: Extermination podnosi stawkę dzięki aktualizacji 1.6 Critical Strike. Offworld Industries i Knight's Peak przygotowali zestaw nowości, które mają sprawić, że walka z Pajęczakami będzie jeszcze bardziej szalona – i zdecydowanie mniej przewidywalna.

Starship Troopers: Extermination
Starship Troopers: Extermination

Starship Troopers: Extermination – informacja o aktualizacji 1.6

Największym dodatkiem jest nowy tryb Critical Strike, który rzuca graczy w cztery oddzielne strefy zrzutu. Tam, odcięci od reszty drużyn, gracze muszą przedrzeć się przez nowe tereny, rojące się od największych i najbardziej agresywnych robaków w historii gry. Cel? Dotarcie do miejsca uderzenia meteorytu i odzyskanie cennego Archnigeona. Proste? W teorii. W praktyce – szykujcie się na chaos.

GramTV przedstawia:

Twórcy przebudowali także system pojawiania się wrogów. Pajęczaki teraz nie tylko atakują z większą intensywnością, ale robią to w mniej przewidywalny sposób, co skutecznie utrudnia planowanie obrony. A żeby było czym się bronić, do arsenału trafia nowa zabawka – M55 Nuke Power.

Oprócz tego patch przynosi typowy zestaw poprawek i ulepszeń rozgrywki, które mają wygładzić całość doświadczenia. Więcej szczegółów znajdziecie w oficjalnej informacji deweloperów. Gra Starship Troopers: Extermination jest dostępna na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S, z możliwością gry crossplay między tymi platformami.

Źródło:https://bleedingcool.com/games/starship-troopers-extermination-releases-critical-strike-update/

Tagi:

News
aktualizacja
patch
Starship Troopers: Extermination
patch do gry
Starship Troopers
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112