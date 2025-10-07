Aktualizacja Control Ultimate Edition na konsolach. Misja z Hideo Kojimą dla wszystkich graczy

Patch 1.30 do Control Ultimate Edition już na konsolach.

Remedy Entertainment ogłosiło wydanie darmowej aktualizacji dla konsolowej wersji Control Ultimate Edition. Chociaż użytkownicy komputerów osobistych otrzymali tę samą partię nowości już w marcu 2025 roku, teraz udostępniono je także dla posiadaczy PlayStation 5 oraz konsol Xbox Series X/S. Control Ultimate Edition z darmową aktualizacją na PS5 i Xbox Series X/S Nowa, bezpłatna aktualizacja, opatrzona numerem 1.30, koncentruje się zarówno na nowej zawartości, jak i na ulepszeniach technicznych. Jednym z ciekawszych elementów dla fanów jest fakt, że trzy stroje, które wcześniej były dostępne wyłącznie w ramach zamówień przedpremierowych, zostały udostępnione wszystkim graczom. Mowa o Astral Dive Suit, Tactical Response Gear oraz Urban Response Gear.

Dodatkowo, wszyscy gracze otrzymali dostęp do misji Dr. Yoshimi Tokui’s Guided Imagery Experience. Aby wziąć w niej udział, należy odszukać kolekcjonerską kasetę Dr. Tokuiego w Extrasensory Lab zlokalizowanym w Research Sector. Misję wyróżnia między innymi to, że zawiera głos Hideo Kojimy.

GramTV przedstawia:

Oprócz nowej zawartości, patch wprowadza ulepszenia graficzne i ogólne na obu głównych platformach nowej generacji. Wśród najważniejszych nowości znalazło się dodanie ustawienia Unlock Frame Rate. Wprowadzono także wsparcie dla VRR oraz wyświetlania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Ulepszenia wizualne obejmują także dodanie wsparcia dla HDR. Konsola PlayStation 5 Pro otrzymała dodatkowe usprawnienia techniczne. Wprowadzono wsparcie dla PlayStation Spectral Super Resolution. Na PS5 Pro poprawiono również tekstury i cieniowanie. Ogólne usprawnienia, wspólne dla wszystkich konsol nowej generacji, dotyczą także poprawy sortowania modyfikacji dla postaci i broni. Na koniec przypominamy, że Control zadebiutowało na rynku w 2019 roku. Produkcja Remedy jest dostępna na komputerach osobistych, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



