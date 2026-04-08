Aktualizacja Assassin’s Creed Shadows skrywa pewną tajemnicę. Czy to zapowiedź powrotu kultowej odsłony serii?

Jakub Piwoński
2026/04/08 10:30
Gracze odkryli ukryty komunikat.

Niedawno pisaliśmy o nowej aktualizacji do Assassin’s Creed Shadows, która wprowadziła poprawki i dodatkową zawartość. Okazuje się jednak, że patch może skrywać coś znacznie ciekawszego – możliwą zapowiedź kolejnej gry z serii.

Assassin’s Creed Shadows skrywa zapowiedź Assassin’s Creed Black Flag Resynced?

Chodzi o update 1.1.10, który oprócz standardowych zmian – takich jak nowe bronie typu Bo, wsparcie dla PS5 Pro czy obsługa klawiatury i myszy na Nintendo Switch 2 – wprowadził także subtelne modyfikacje w świecie gry. To właśnie one przyciągnęły uwagę fanów. Gracze zauważyli, że w jednym z regionów gry pojawiły się unoszące się w powietrzu tajemnicze struktury, przypominające zaawansowaną technologię znaną z serii. Początkowo sądzono, że to zapowiedź nowych misji lub dodatkowej zawartości, ale szybko pojawiły się inne teorie.

Kluczowy okazał się tajemniczy ciąg znaków ukryty w nazwie obszaru. Po odszyfrowaniu ukrytego kodu okazało się, że zawiera komunikat otrzymano frazę „Incoming Domain Activation”. W praktyce może to oznaczać jedno – nadchodzącą aktywację strony internetowej lub oficjalną zapowiedź nowego projektu. Wszystkie tropy prowadzą do Assassin’s Creed IV: Black Flag i jego remake’u, znanego jako Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Ubisoft już wcześniej potwierdził, że projekt powstaje, ale do tej pory nie ujawniono żadnych konkretów.

Co ciekawe, firma zarejestrowała domenę związaną z Black Flag Resynced jeszcze w grudniu 2025 roku, co dodatkowo podsyca spekulacje. „Aktywacja domeny” może więc oznaczać rychłe uruchomienie strony i oficjalne ogłoszenie gry. Na razie warto jednak podchodzić do tych informacji z dystansem. Choć tropy wydają się spójne, Ubisoft nie potwierdził, że ukryty komunikat rzeczywiście odnosi się do remake’u. Historia serii zna już przypadki, gdy podobne teorie okazywały się nadinterpretacją.

Źródło:https://gamerant.com/assassins-creed-ac-shadows-update-black-flag-resynced-news-when/

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




