Aktualizacja Assassin’s Creed Shadows skrywa pewną tajemnicę. Czy to zapowiedź powrotu kultowej odsłony serii?

Niedawno pisaliśmy o nowej aktualizacji do Assassin’s Creed Shadows, która wprowadziła poprawki i dodatkową zawartość. Okazuje się jednak, że patch może skrywać coś znacznie ciekawszego – możliwą zapowiedź kolejnej gry z serii.

Assassin’s Creed Shadows skrywa zapowiedź Assassin’s Creed Black Flag Resynced?

Chodzi o update 1.1.10, który oprócz standardowych zmian – takich jak nowe bronie typu Bo, wsparcie dla PS5 Pro czy obsługa klawiatury i myszy na Nintendo Switch 2 – wprowadził także subtelne modyfikacje w świecie gry. To właśnie one przyciągnęły uwagę fanów. Gracze zauważyli, że w jednym z regionów gry pojawiły się unoszące się w powietrzu tajemnicze struktury, przypominające zaawansowaną technologię znaną z serii. Początkowo sądzono, że to zapowiedź nowych misji lub dodatkowej zawartości, ale szybko pojawiły się inne teorie.