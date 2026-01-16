Aktorski Jak wytresować smoka 2 nabiera rozpędu. Gwiazda dołączyła do obsady kontynuacji

Aktorka ponownie wcieli się w wojowniczkę i matkę Czkawki, znaną wcześniej z animowanej wersji serii. Co istotne, Blanchett jest już drugim nazwiskiem, które płynnie przeszła z animacji do wersji aktorskiej. Wcześniej podobną drogę obrał Gerard Butler, który znów zagra Stoicka Ważkiego. Za sterami projektu pozostaje Dean DeBlois, współtwórca całej filmowej sagi, odpowiadający za scenariusz, reżyserię oraz produkcję wykonawczą.

Cate Blanchett ponownie stanie się smoczym jeźdźcem. Dwukrotna laureatka Oscara oficjalnie wraca do roli Valki w aktorskiej wersji filmu Jak wytresować smoka 2, przygotowywanej przez Universal Pictures.

Kontynuacja będzie adaptacją drugiej części animowanego hitu z 2014 roku i ponownie skupi się na losach Czkawki, młodego wikinga, który nauczył swoją wioskę życia w harmonii ze smokami. W główną rolę ponownie wcieli się Mason Thames, a na ekranie towarzyszyć mu będą między innymi Nico Parker, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James oraz Harry Trevaldwyn.

Pierwszy aktorski film zadebiutował w kinach w czerwcu 2025 roku i okazał się dużym sukcesem finansowym, notując ponad 600 milionów dolarów wpływów na całym świecie. Cała marka oparta jest na bestsellerowych książkach autorstwa Cressida Cowell, które od lat cieszą się ogromną popularnością wśród młodszych i starszych widzów.

Produkcją sequela zajmuje się Marc Platt Productions, a Universal wyznaczył już konkretną datę premiery. Film trafi do kin 11 czerwca 2027 roku.