Znowu będzie seksownie? Sydney Sweeney wydaje się idealna do roli Barbarelli

Sydney Sweeney, aktorka znana z różnych ról, w tym z tegorocznego hitu komediowego Tylko nie ty, została jakiś czas temu wytypowana do głównej roli w nowej wersji Barbarelli. Casting spotkał się z dużym uznaniem, ale od czasu jego ogłoszenia niewiele więcej o produkcji wiadomo.

Sydney Sweeney wydaje się idealna do roli kosmicznej agentki

Blake Northcott, która aktualnie pracuje nad nowymi komiksami z Barbarellą pozwoliła sobie skomentować ten casting. Według niej Sweeney idealnie pasuje do tej roli. Padają nawet porównania, że Sydney Sweeney może w nowej Barbarelli zrobić to, za co wszyscy pokochali Ryana Reynoldsa w Deadpoolu – dać do roli sporo charakterystycznego humoru.

Nie wyobrażam sobie nikogo innego oprócz Sydney w tej roli. Udowodniła, że ​​potrafi być dramatyczna, ale nie sądzę, żeby wiele osób zdawało sobie sprawę, jak zabawna potrafi być, dopóki film Tylko nie ty nie stał się wielkim światowym hitem. Chociaż szczegóły dotyczące fabuły filmu są jeszcze nieznane, Northcott zasugerowała, że możliwa jest synergia między filmem a nowymi komiksami, nad którymi ona sama aktualnie pracuje. Jeśli komiksy wykorzystają walkę Barb i Vix o wydostanie się z Planety V, jak sugeruje scenarzystka, to pomysł ten może zostać podchwycony w filmie.

