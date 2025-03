Aktorka głosowa Naoe jest spokojna o swoją pracę w kontekście sztucznej inteligencji w branży gier

W rozmowie z PCGN Masumi Tsunoda przyznała, że mimo niepewności związanej z rozwojem AI, wierzy, że technologia ta może skłonić ludzi do jeszcze większego docenienia ludzkiej kreatywności:

Nie sądzę, by AI mogła odebrać nam kreatywne głosy. Kreatywność jest niezwykle potężna. Im bardziej AI się rozwija, tym bardziej uświadamiamy sobie, jak silne są nasze głosy i wyrażanie siebie.

Tsunoda przyznała również, że ma pewne obawy związane z brakiem regulacji w zakresie AI:

Jest część mnie, która jest trochę przestraszona, bo to wciąż nieznane terytorium i nie mamy nad tym kontroli. Jednocześnie jestem podekscytowana, bo wierzę, że to wyzwanie sprawi, że jeszcze bardziej docenimy ludzką kreatywność i będziemy chcieli ją wyrażać. To nasza siła.