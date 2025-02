Aktor z Sukcesji będzie tropił nazistów. Pomoże mu w tym twórca serialu The Crown

Jeremy Strong jest obecnie na fali dzięki wybitnej drugoplanowej roli w Wybrańcu. Wcześniej podziwialiśmy go w Sukcesji.

Jeremy Strong, gwiazda serialu Sukcesja i nominowany do Oscara za rolę w Wybrańcu, zagra główną rolę w serialowej adaptacji powieści Iry Levina Chłopcy z Brazylii. Projekt realizowany jest przez Netfliksa, a za scenariusz i produkcję odpowiada Peter Morgan, twórca nagradzanego The Crown. Informację potwierdził magazyn Variety.

Jeremy Strong w nowej adaptacji Chłopców z Brazylii

Chłopcy z Brazylii to thriller opublikowany w 1976 roku, który dwa lata później doczekał się filmowej adaptacji z Gregorym Peckiem i Laurence’em Olivierem w rolach głównych (w polskiej dystrybucji film funkcjonował jako Synowie III Rzeszy). Powieść opowiada historię łowcy nazistów Yakova Liebermanna, który odkrywa, że niesławny Josef Mengele ukrywa się w Brazylii pod fałszywym nazwiskiem. Liebermann wyrusza do Ameryki Południowej, by wytropić Anioła Śmierci, odkrywając przy tym spisek o złowrogim charakterze. Według źródeł Strong wcieli się właśnie w Liebermanna, rolę, którą w filmie z 1978 roku zagrał Olivier.