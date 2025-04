Aktor z nadchodzącego serialu Harry Potter wyłączył komentarze na Instagramie. Był zmęczony falą krytyki

HBO oficjalnie ogłosiło pierwszych sześciu członków obsady nadchodzącego serialu Harry Potter, co od razu rozpaliło internet do czerwoności. Przede wszystkim za sprawą – według wielu osób – koszmarnie dobranego castingu Severusa Snape’a . Z nieco lepszym odbiorem, spotkał się z kolei odtwórca roli Dumbledora . Jeden z aktorów musiał się jednak zmierzyć z tak dużą falą krytyki, że zdecydował się wyłączyć komentarze na Instagramie.

Jesteś czarodziejem, Harry!!! Dziękuję za zaufanie i powierzenie mi tak lojalnej, łagodnej i odważnej postaci jak Rubeus Hagrid. Robbie, obiecuję, że cię nie zawiodę.

Choć wielu fanów entuzjastycznie przyjęło tę wiadomość, pojawiła się też fala krytyki, która zmusiła aktora do wyłączenia komentarzy pod swoim postem. Co ciekawe, negatywne komentarze nie były związane z wątpliwościami co do aktorskich umiejętności Nicka Frosta czy porównań do Robbiego Coltrane’a, który wcielił się w Hagrida w filmowej wersji. Fani generalnie wierzą, że Frost poradzi sobie z rolą. Problemem dla wielu okazało się w ogóle zaangażowanie w nowy projekt związany z Harrym Potterem, co jest bezpośrednio związane z kontrowersyjnymi wypowiedziami J.K. Rowling – autorki serii.