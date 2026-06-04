Medal of Honor Retro Remake otrzymał finalną wersję. Fanowskie odświeżenie klasyka z PSX

Gra została odtworzona na Unreal Engine 4.

Modder znany jako Elber udostępnił finalną wersję fanowskiego remake’u pierwszego Medal of Honor z 1999 roku, odtworzonego na silniku Unreal Engine 4. Projekt osiągnął wersję 1.1 i zgodnie z deklaracją twórcy jest to ostatnia aktualizacja tego przedsięwzięcia. Medal of Honor Retro Remake – wydano finalną wersję ambitnego odświeżenia klasycznej strzelanki z pierwszego PlayStation Fanowskie remaki klasycznych gier często ograniczają się do pojedynczych poziomów lub krótkich demonstracji technologicznych. W tym przypadku sytuacja wygląda jednak inaczej. Projekt Elbera pozwala przejść całą kampanię oryginalnego Medal of Honor, które pierwotnie zadebiutowało na konsoli PlayStation. Oznacza to, że gracze PC mogą dziś zapoznać się z kompletną zawartością legendarnej produkcji w odświeżonej formie.

Wersja 1.1 przynosi nową zawartość w postaci wcześniej wyciętej misji, która została przywrócona jako dodatkowy element remake’u. Autor projektu wprowadził również liczne poprawki i usprawnienia bazujące na opiniach społeczności. Niestety twórca nie opublikował szczegółowej listy zmian, dlatego nie wiadomo dokładnie, jakie elementy zostały zmodyfikowane lub ulepszone względem wcześniejszych wydań. Wiadomo jednak, że aktualizacja ma stanowić ostateczne zwieńczenie prac nad projektem.

GramTV przedstawia:

Choć remake wykorzystuje Unreal Engine 4, nie należy oczekiwać oprawy wizualnej na poziomie najbardziej imponujących fanowskich odświeżeń znanych z ostatnich lat. Projekt stawia na zachowanie ducha oryginału i charakterystycznego, oldschoolowego klimatu pierwszego Medal of Honor. Dla osób, które wychowały się na produkcji z 1999 roku, może to być jednak dodatkowa zaleta. Remake zachowuje wiele elementów stylistycznych kojarzonych z pierwowzorem, oferując jednocześnie możliwość ponownego przeżycia całej kampanii na współczesnych komputerach. Twórca potwierdził, że wersja 1.1 jest finalnym wydaniem projektu. Jeśli więc od dawna chcieliście wrócić do pierwszego Medal of Honor lub sprawdzić, jak klasyk z PlayStation prezentuje się po przeniesieniu na Unreal Engine 4, teraz jest ku temu najlepsza okazja. Medal of Honor Retro Remake pobierzecie ze strony ModDB.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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