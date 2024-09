Twórcy Baldur's Gate 3 mają chrapkę na odświeżenie kultowego RPG? Na to wygląda

Nie gasną zachwyty nad Baldur’s Gate 3. Trzecia odsłona kultowej gry RPG, która miała swoją premierę w ubiegłym roku, okazała się sporym przebojem. Deweloper gry, Larian Studios, najwyraźniej nie chce spoczywać na laurach. Już teraz po głowie twórców chodzi pomysł na odświeżenie kolejnej kultowej marki. Mowa o Ultimie.

Ultima w rękach twórców Baldur’s Gate 3? Na razie to marzenie

Potwierdza to sam CEO Larian Studios, Swen Vincke. W lipcu 2024 r. Vincke wymienił dwie duże marki, które były brane pod uwagę przy tworzeniu nowej gry obok Baldur’s Gate. Ostatecznie powstała trzecia część Wrót Baldura, ale studio może jeszcze wrócić do dwóch rozważanych serii. Jedna wydaje się poza zasięgiem, bo to Fallout. Druga, Ultima, wydaje się być idealnym materiałem na remake.