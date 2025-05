Aktor wcielający się w rolę Kratosa, przyznaje: „God of War nauczyło mnie co znaczy być mężczyzną”

Podczas panelu z okazji 20-lecia serii God of War, Christopher Judge — aktor wcielający się w postać Kratosa — podzielił się osobistymi refleksjami na temat pracy nad grą i atmosfery panującej na planie. Jak przyznał, doświadczenie to miało dla niego głęboko transformujący wpływ — zarówno zawodowo, jak i prywatnie.

Wspólnotowy charakter pracy kontrastował z wcześniejszymi doświadczeniami aktora. Jak wyznał, gdy dołączył do zespołu, był w trudnym momencie życia – zakończył terapię i walczył z uzależnieniem. Rola Kratosa stała się dla niego nie tylko zawodowym wyzwaniem, ale i impulsem do osobistej przemiany.

To było naprawdę pierwsze miejsce, w którym byłem, które było tak wspierające, opiekuńcze, troskliwe i kochające. I naprawdę zmieniło to całą moją perspektywę na świat i to, co naprawdę znaczy być mężczyzną

Dzięki terapii i tej pracy zdałem sobie sprawę, że bycie mężczyzną nie polega na dominowaniu nad innymi. Chodzi o to, by ludzi wzmacniać, słuchać i sprawiać, by czuli się wysłuchani. Po raz pierwszy zobaczyłem to właśnie na planie God of War

Przypomnijmy, że Christopher Judge użyczył głosu Kratosowi dwukrotnie w grach God of War (2018) i God of War Ragnarök (2022). Seria jest najwyraźniej wyjątkowa nie tylko za warstwę fabularną i rozgrywkę, ale – jak widać – również za kulturę pracy. Tymczasem chodzą plotki, że powstaje już kolejna gra z serii, która ma ponownie zabrać nas do Grecji.