Aktor wcielający się w Michaela z GTA 5 był ofiarą swattingu tak często, że w końcu zaprzyjaźnił się z policją

Ned Luke nie ma łatwego życia. Na aktora ciągle nasyłana jest policja, ale służby już wiedzą do kogo jeżdżą.

W społeczności Grand Theft Auto V niewiele jest osób równie blisko związanych z fanami gry jak Ned Luke, aktor głosowy Michaela De Santa. Przez lata chętnie grał z fanami, regularnie streamował GTA Online i dał się poznać jako jedna z najbardziej otwartych i lubianych postaci wśród twórców związanych z serią Rockstar Games. Niestety, ta bliskość ze społecznością ma też bardzo mroczną stronę, ponieważ Luke padł ofiarą swattingu naprawdę wiele razy. Ciągle swattowany Ned Luke zaprzyjaźnił się z policją Pierwszy publicznie znany przypadek swattingu aktora miał miejsce w listopadzie 2023 roku. Wtedy Luke poinformował na platformie X, że w rzeczywistości był to już szósty raz, gdy ktoś wysłał do jego domu uzbrojoną policję pod fałszywym pretekstem. Zaledwie miesiąc później sytuacja powtórzyła się ponownie, co oznaczało co najmniej siedem takich incydentów, w tym dwa w ciągu zaledwie dwóch miesięcy. Od tamtej pory swatting stał się dla aktora niepokojąco „regularnym” zjawiskiem.

Najnowszy przypadek, który wydarzył się w zeszłym tygodniu, można jednak uznać za jeden z najbardziej absurdalnych. Podczas livestreamu GTA Online, w którym Luke brał udział wspólnie z Robem Wiethoffem, aktorem znanym z roli Johna Marstona w Red Dead Redemption, doszło do kolejnej próby swattingu. Na nagraniu udostępnionym przez kanał YouTube IceBladeNinja widać, jak rutynowa stała się ta sytuacja. Policjanci wchodzą do domu Luke’a bez wyciągniętej broni i spokojnie informują go, że znowu został zeswattowany. Aktor odwraca się, wita funkcjonariuszy i żartobliwie mówi, że zaraz złoży życzenia świąteczne swoim przyjaciołom. Skala absurdu jest ogromna, żeby policja rozpoznawała adres, domownika i reagowała w tak swobodny sposób, podobne zdarzenia musiały wydarzyć się naprawdę wiele razy.

GramTV przedstawia:

To oficjalnie ósmy potwierdzony przypadek swattingu o którym wiadomo publicznie, choć zachowanie policji sugeruje, że realna liczba może być jeszcze wyższa. Mimo wszystko pojawia się promyk nadziei. Ned Luke udostępnił niedawno na Instagramie zdjęcie dokumentów sugerujących federalne zarzuty i wezwanie do sądu wobec jednej z osób odpowiedzialnych za swatting. Post opatrzył krótkim, ale wymownym podpisem: “f*** around and find out”. Wygląda więc na to, że przynajmniej część sprawców zaczyna ponosić realne konsekwencje. Biorąc pod uwagę fakt, że Ned Luke najwyraźniej zdążył zaprzyjaźnić się z lokalną policją, kolejne próby swattingu mogą skończyć się dla ich autorów znacznie gorzej, niż im się wydaje.