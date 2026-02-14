Zaloguj się lub Zarejestruj

Fani serialu Arrow właśnie zyskali powód, by czekać na nowy Słoneczny patrol

Jakub Piwoński
2026/02/14 18:30
David Hasselhoff zyskał swego zmiennika.

Fox kontynuuje prace nad rebootem kultowego serialu Słoneczny patrol, który pierwotnie zadebiutował w 1989 roku. Najnowsze doniesienia ujawniają, że główną rolę w produkcji przejmie Stephen Amell, znany z roli Olivera Queena w serialu Arrow.

Aktor z serialu Arrow wystąpi w Słonecznym patrolu

Okazuje się, że stary i nowy Słoneczny patrol będą ze sobą powiązane. Amell wcieli się w Hobie’ego Buchannona, chłopca z oryginalnej serii, który teraz jest kapitanem Baywatch, idąc w ślady swojego ojca, Mitcha (David Hasselhoff). Fabuła nowego serialu skupi się m.in. na relacji Hobiego z córką Charlie, która pojawia się niespodziewanie, by kontynuować rodzinną tradycję i zostać ratowniczką.

Amell wraca na mały ekran po zakończonym po jednym sezonie spin-offie Suits LA. To pierwszy oficjalny casting do nowego Słonecznego patrolu. Produkcja serialu rozpocznie się wiosną, a emisja planowana jest na sezon 2026-2027.

Przypomnijmy, że Słoneczny patrol to legenda telewizji. Serial stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych seriali na świecie, a oryginalna produkcja trwała 11 sezonów, obejmując L.A. i Hawaje, doczekała się też spin-offu (Baywatch Nights) i kinowego rebootu w 2017 roku z Dwaynem Johnsonem i Zakiem Efronem. Nowa seria Foxa ma być raczej kontynuacją niż klasycznym rebootem – zachowa życie ratowników na plaży, ich złożone relacje i doda „następną generację”, dzięki czemu fabuła będzie świeża, ale przyjazna dla fanów oryginału.

Pytanie pozostaje, jak nowy Słoneczny patrol podejdzie do kultowej seksualizacji bohaterów – aspektu znaku rozpoznawczego pierwotnej serii – w dzisiejszych czasach. Jedno jest pewne: plaża znów stanie się sceną pełną dramatów, ale w nowym, współczesnym wydaniu.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/news/the-baywatch-reboot-just-cast-david-hasslehoffs-replacement-hes-an-arrowverse-star/

Popkultura
reboot
aktor
Stephen Amell
Arrow
nowa wersja
Baywatch
Słoneczny patrol
serial telewizyjny
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




