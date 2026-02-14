Fani serialu Arrow właśnie zyskali powód, by czekać na nowy Słoneczny patrol

Fox kontynuuje prace nad rebootem kultowego serialu Słoneczny patrol, który pierwotnie zadebiutował w 1989 roku. Najnowsze doniesienia ujawniają, że główną rolę w produkcji przejmie Stephen Amell, znany z roli Olivera Queena w serialu Arrow.

Aktor z serialu Arrow wystąpi w Słonecznym patrolu

Okazuje się, że stary i nowy Słoneczny patrol będą ze sobą powiązane. Amell wcieli się w Hobie’ego Buchannona, chłopca z oryginalnej serii, który teraz jest kapitanem Baywatch, idąc w ślady swojego ojca, Mitcha (David Hasselhoff). Fabuła nowego serialu skupi się m.in. na relacji Hobiego z córką Charlie, która pojawia się niespodziewanie, by kontynuować rodzinną tradycję i zostać ratowniczką.