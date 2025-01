Aktor podkładający głos pod Geralta z Rivii chwali wybór Ciri na główną bohaterkę Wiedźmina 4

Jestem naprawdę podekscytowany. Myślę, że to naprawdę dobry ruch. Zawsze myślałem, że kontynuacja Sagi, ale przejście do Ciri byłoby naprawdę, naprawdę interesującym ruchem z różnych powodów. Ale głównie z powodu rzeczy, które dzieją się w książkach, których nie chcę zdradzać, ponieważ chcę, żeby ludzie poszli je czytać. Więc tak, myślę, że to naprawdę ekscytujące. Nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co zrobili.