Aktor głosowy Deus Ex: "Nowy Deus Ex nie powstaje, bo właściciele IP to psychopaci"

W odpowiedzi na pytanie w mediach społecznościowych, czy którykolwiek z jego aktualnych projektów dotyczy Deus Ex, Toufexis napisał wprost, że nie. Jego zdaniem dzieje się tak przez osoby zarządzające prawami do marki:

Elias Toufexis, aktor głosowy znany z roli Adama Jensena w Deus Ex: Human Revolution oraz Deus Ex: Mankind Divided, odniósł się do przyszłości serii Deus Ex. Choć potwierdził, że pracuje obecnie nad wieloma projektami, zaznaczył, że żaden z nich nie jest związany z kultową, cyberpunkową marką.

Ostatnie doniesienia o potencjalnej kontynuacji Deus Ex: Mankind Divided pojawiły się w styczniu 2024 roku. Według nieoficjalnych informacji projekt był rozwijany przez około dwa lata, po czym został anulowany. Za produkcję miało odpowiadać Eidos Montreal, studio stojące za Human Revolution oraz Mankind Divided. Nie wiadomo jednak, czy anulowana gra miała być bezpośrednim sequelem, rebootem czy remakiem.

Kolejne plotki pojawiły się w kwietniu 2025 roku. Wskazywały one, że Eidos Montreal aktywnie prezentowało nowy projekt z uniwersum Deus Ex zewnętrznym partnerom i wydawcom. Próby te nie przyniosły jednak oczekiwanych rezultatów. Według doniesień gra została uznana za zbyt niszową i obarczoną zbyt dużym ryzykiem finansowym.

Historia Adama Jensena pozostaje w dużej mierze nierozwinięta od premiery Deus Ex: Mankind Divided w 2016 roku. Seria ma jednak powrócić w innej formie. Aspyr Media pracuje nad Deus Ex Remastered, czyli odświeżoną wersją oryginalnej gry z 2000 roku. Produkcja była pierwotnie planowana na luty, lecz została opóźniona. Studio tłumaczy decyzję chęcią lepszego spełnienia oczekiwań fanów i dostarczenia jak najlepszego doświadczenia.