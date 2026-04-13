Agefield High: Rock The School spróbuje wypełnić pustkę po Bully. Premiera jeszcze w tym roku

Premiera Agefield High: Rock The School latem 2026 roku
Zgodnie z przekazanymi informacjami Agefield High: Rock The School ukaże się na komputerach osobistych latem 2026 roku. Nieco później, ale jeszcze w tym roku, produkcja studia Refugium Games ma trafić również na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. To jednak nie koniec wartych uwagi informacji na temat wspomnianego tytułu.
W sieci pojawił się bowiem gameplay trailer Agefield High: Rock The School. Udostępniony przez deweloperów ze studia Refugium Games materiał prezentuje najważniejsze elementy gry. Zwiastun w całości złożony jest z fragmentów rozgrywki i przerywników, dzięki czemu zainteresowani mogą zobaczyć, jak wspomniany tytuł prezentuje się w akcji.
Wciel się w Sama – nowego ucznia liceum w Agefield. Pomóż zrealizować plan „zatrzęsienia szkołą” swoim nowym znajomym, Kale'owi i Axelowi, by zyskać miano lokalnej legendy! Jest tylko jeden problem… czasowy system lekcyjny, przez który musisz przebywać w szkole aż do popołudnia w każdy dzień roboczy. Ale wiesz co? Fajne dzieciaki chodzą na wagary i robią, co im się tylko podoba – czytamy w opisie gry na Steam.
GramTV przedstawia:
Na koniec warto dodać, że Agefield High: Rock The School zaoferuje 32 misje główne, a cała historia będzie miała dwa różne zakończenie. Nie zabraknie też aktywności pobocznych i możliwości wzięciu udziału w lekcjach z 5 różnych przedmiotów. Tymczasem rzućcie okiem na zwiastun z fragmentami rozgrywki i sprawdźcie, czego można spodziewać się po nadchodzącej produkcji studia Refugium Games.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!