Zaloguj się lub Zarejestruj

Agefield High: Rock The School spróbuje wypełnić pustkę po Bully. Premiera jeszcze w tym roku

Mikołaj Ciesielski
2026/04/13 17:15
0
0

W sieci pojawił się nowy gameplay trailer produkcji, która postara się skraść serca fanów produkcji Rockstar Games.

Jakiś czas temu Dan Houser wyjaśnił, dlaczego nie powstała druga część Bully: Scholarship Edition. Jeszcze w tym roku na rynku zadebiutuje jednak gra, która spróbuje wypełnić pustkę w sercach miłośników wspomnianej produkcji Rockstar Games. Mowa tutaj o Agefield High: Rock The School, które otrzymało termin premiery.

Agefield High: Rock the School
IGN

Premiera Agefield High: Rock The School latem 2026 roku

Zgodnie z przekazanymi informacjami Agefield High: Rock The School ukaże się na komputerach osobistych latem 2026 roku. Nieco później, ale jeszcze w tym roku, produkcja studia Refugium Games ma trafić również na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. To jednak nie koniec wartych uwagi informacji na temat wspomnianego tytułu.

W sieci pojawił się bowiem gameplay trailer Agefield High: Rock The School. Udostępniony przez deweloperów ze studia Refugium Games materiał prezentuje najważniejsze elementy gry. Zwiastun w całości złożony jest z fragmentów rozgrywki i przerywników, dzięki czemu zainteresowani mogą zobaczyć, jak wspomniany tytuł prezentuje się w akcji.

Wciel się w Sama – nowego ucznia liceum w Agefield. Pomóż zrealizować plan „zatrzęsienia szkołą” swoim nowym znajomym, Kale'owi i Axelowi, by zyskać miano lokalnej legendy! Jest tylko jeden problem… czasowy system lekcyjny, przez który musisz przebywać w szkole aż do popołudnia w każdy dzień roboczy. Ale wiesz co? Fajne dzieciaki chodzą na wagary i robią, co im się tylko podoba – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto dodać, że Agefield High: Rock The School zaoferuje 32 misje główne, a cała historia będzie miała dwa różne zakończenie. Nie zabraknie też aktywności pobocznych i możliwości wzięciu udziału w lekcjach z 5 różnych przedmiotów. Tymczasem rzućcie okiem na zwiastun z fragmentami rozgrywki i sprawdźcie, czego można spodziewać się po nadchodzącej produkcji studia Refugium Games.

Źródło:https://www.purexbox.com/news/2026/04/the-bully-inspired-agefield-high-releases-for-pc-this-summer-xbox-later-in-2026

Tagi:

News
zwiastun
gameplay
premiera
TPP
otwarty świat
Bully
przygodowa gra akcji
Bully: Scholarship Edition
fragmenty rozgrywki
Refugium Games
Agefield High: Rock the School
Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112