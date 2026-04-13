Agefield High: Rock The School spróbuje wypełnić pustkę po Bully. Premiera jeszcze w tym roku

Jakiś czas temu Dan Houser wyjaśnił, dlaczego nie powstała druga część Bully: Scholarship Edition. Jeszcze w tym roku na rynku zadebiutuje jednak gra, która spróbuje wypełnić pustkę w sercach miłośników wspomnianej produkcji Rockstar Games. Mowa tutaj o Agefield High: Rock The School, które otrzymało termin premiery.

Premiera Agefield High: Rock The School latem 2026 roku

Zgodnie z przekazanymi informacjami Agefield High: Rock The School ukaże się na komputerach osobistych latem 2026 roku. Nieco później, ale jeszcze w tym roku, produkcja studia Refugium Games ma trafić również na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. To jednak nie koniec wartych uwagi informacji na temat wspomnianego tytułu.