Darth Vader znów wyłania się z cienia. Tym razem z okazji 10-lecia genialnego filmu z Gwiezdnych wojen

W 2026 roku przypada dziesiąta rocznica premiery filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Z tej okazji Marvel Comics przygotował pięć osobnych zeszytów poświęconych najważniejszym bohaterom produkcji. Opowieści przedstawiają wydarzenia rozgrywające się przed filmem i uzupełniają oficjalny kanon o nieznane wcześniej misje oraz konflikty.

Star Wars: Rogue One: Darth Vader #1 przedstawi wydarzenia poprzedzające kradzież planów Gwiazdy Śmierci. Historia pozwoli lepiej poznać pozycję Vadera w strukturach Imperium, a także jego napięte relacje z dyrektorem Orsonem Krennicem.

Pierwsze trzy historie, których bohaterami są Cassian Andor, Jyn Erso oraz Saw Gerrera, trafiły już do czytelników. Kolejna publikacja skupi się na Chirrucie Îmwe i Bazie Malbusie. Jej premiera została zaplanowana na 14 października 2026 roku. Całą serię zamknie zeszyt poświęcony Darthowi Vaderowi, który według aktualnego harmonogramu wydawniczego ukaże się 28 października 2026 roku.

Fabuła rozpocznie się na bogatej w drogocenne minerały planecie Harreld. Krennic próbuje uzyskać zgodę na wydobywanie znajdujących się tam złóż kyberu, które mają zostać wykorzystane do zasilania potężnego lasera Gwiazdy Śmierci. Przywódca planety, Harqque, odmawia jednak współpracy z Imperium.

Informacja o niepowodzeniu negocjacji dociera do Imperatora. Palpatine postanawia więc wysłać na Harreld swojego najbardziej zaufanego ucznia. Zadaniem Dartha Vadera będzie zdobycie kryształów bez względu na koszty i metody, które okażą się konieczne.

Historia powinna pokazać Vadera przede wszystkim jako bezwzględnego egzekutora woli Imperium. Choć w samym filmie Łotr 1 pojawiał się stosunkowo rzadko, każda scena z jego udziałem podkreślała ogromną przewagę Sitha nad przeciwnikami. Nowy komiks rozbuduje okres, w którym Imperium przygotowywało Gwiazdę Śmierci i próbowało utrzymać cały projekt w tajemnicy.

Za scenariusz odpowiada Chris Condon, autor znany między innymi z serii Ultimate Wolverine, Green Arrow oraz kryminalnego That Texas Blood. Rysunki przygotuje Luke Ross, który wcześniej pracował już nad wieloma komiksami osadzonymi w uniwersum Gwiezdnych wojen.