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Nowa gra Digimon już w lipcu. Digimon Up otrzymało datę premiery

Mikołaj Berlik
2026/07/09 13:50
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Fani cyfrowych potworów nie będą musieli długo czekać na kolejną oficjalną produkcję.

Bandai Namco potwierdziło datę premiery swojej nowej mobilnej gry z popularnej serii. Digimon Up będzie darmowym tytułem typu free-to-play, w którym gracze będą mogli trenować, walczyć oraz przeprowadzać ewolucje swoich cyfrowych partnerów, takich jak Agumon czy Gabumon.

Digimon Up
Digimon Up

Digimon Up pozwoli stworzyć własnego tamera

Produkcja została po raz pierwszy zaprezentowana podczas transmisji Digimon Con 2026 w marcu. Twórcy opisują ją jako przygodę, która ma rozwijać się razem z codziennym życiem graczy. Gra zaoferuje szczegółowe dwuwymiarowe sprite’y przedstawiające zarówno Digimony, jak i tamery.

Po rozpoczęciu zabawy gracze będą mogli stworzyć własnego bohatera oraz wybrać jednego z 15 dostępnych Digimonów na poziomie Rookie jako pierwszego partnera. Wśród nich znajdą się między innymi Agumon, Veemon oraz Guilmon. Nie zabraknie również możliwości personalizacji wyglądu tamera i wyposażenia.

Bandai Namco prowadzi obecnie kampanię przedpremierowej rejestracji. Jeśli liczba zapisanych graczy osiągnie milion, wszyscy użytkownicy otrzymają specjalny prezent w postaci Taichiego Yagamiego (Tai Kamiya) oraz jego kultowego partnera Agumona z anime Digimon Adventure.

GramTV przedstawia:

Część nagród za kolejne progi została już odblokowana, w tym waluty w grze, bilety przywołania oraz Gekkomon z anime Digimon Beatbreak.

Digimon Up zadebiutuje 15 lipca w Japonii, natomiast gracze z innych regionów mogą otrzymać dostęp już dzień wcześniej, zależnie od strefy czasowej. Premiera nastąpi na urządzeniach mobilnych z systemem Android oraz iOS.

To niejedyna atrakcja dla fanów marki w tym miesiącu. Już 10 lipca na konsole Nintendo Switch trafi również Digimon Story: Time Stranger wraz z podstawową wersją gry oraz wszystkimi dotychczasowymi dodatkami.

Źródło:https://gamerant.com/digimon-up-game-release-date/

Tagi:

News
data premiery
PC
Bandai Namco
Bandai Namco Entertainment
Digimon
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112