Age of Wonders 4 – nadchodzą wampiry i magia krwi. Rusza trzeci sezon dodatków

Thrones of Blood to nadchodzące rozszerzenie, w którym gracze przejmą kontrolę nad krwawą frakcją.
Triumph Studios zapowiedziało trzeci sezon dodatków do wysoko ocenianej strategii Age of Wonders 4. Pierwszym rozszerzeniem w ramach Expansion Pass 3 będzie Thrones of Blood, które wprowadzi do gry frakcję wampirów. Premiera DLC zaplanowana jest na 11 listopada 2025 roku.
Age of Wonders 4 – informacje o Thrones of Blood
W Thrones of Blood gracze staną na czele krwawego imperium, wykorzystując starożytną magię krwi i zdolność kontroli umysłów przeciwników. Rozszerzenie zaoferuje nowy typ władcy, tomy, jednostki dzikiej przyrody oraz fabularną krainę złożoną m.in. z mrocznych terenów pozbawionych słońca i rzek płynących krwią.
W skład Expansion Pass 3 wejdą także kolejne duże dodatki. Rise from Ruin (premiera w I kwartale 2026 r.) przeniesie graczy do wymarłych światów, gdzie pokierują nomadami zdolnymi do przetrwania w jałowych krainach. Z kolei Secrets of the Archmages (II kwartał 2026 r.) pozwoli odkrywać kosmiczne moce, podążając śladami słynnych królów-czarowników Athli. Każde rozszerzenie dostarczy nowych tomów, jednostek, lokacji i misji.
Expansion Pass 3 kosztuje 231 zł i oprócz wspomnianych DLC oferuje pakiet Cosmic Wanderer z nowym władcą, skórkami, cechami społecznymi i dodatkowymi zdolnościami. Sama podstawowa wersja Age of Wonders 4 zadebiutowała w maju 2023 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Obecnie w ramach jesiennej promocji na Steamie można ją nabyć za 115,99 zł, czyli o połowę taniej od ceny standardowej.
