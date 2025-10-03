Age of Wonders 4 – nadchodzą wampiry i magia krwi. Rusza trzeci sezon dodatków

Thrones of Blood to nadchodzące rozszerzenie, w którym gracze przejmą kontrolę nad krwawą frakcją.

Triumph Studios zapowiedziało trzeci sezon dodatków do wysoko ocenianej strategii Age of Wonders 4. Pierwszym rozszerzeniem w ramach Expansion Pass 3 będzie Thrones of Blood, które wprowadzi do gry frakcję wampirów. Premiera DLC zaplanowana jest na 11 listopada 2025 roku.

Age of Wonders 4 – informacje o Thrones of Blood

W Thrones of Blood gracze staną na czele krwawego imperium, wykorzystując starożytną magię krwi i zdolność kontroli umysłów przeciwników. Rozszerzenie zaoferuje nowy typ władcy, tomy, jednostki dzikiej przyrody oraz fabularną krainę złożoną m.in. z mrocznych terenów pozbawionych słońca i rzek płynących krwią.