Age of Mythology: Retold do sprawdzenia przed premierą. Rusza zamknięta beta

Zgodnie z przekazanymi informacjami w dniach 12-14 lipca odbędzie się zamknięta beta Age of Mythology: Retold. W testach będą mogli wziąć udział wszyscy użytkownicy, którzy zdecydowali się na kupno wersji Premium Edition. Wspomnianą produkcję będą mogli przetestować zarówno gracze PC, jak i użytkownicy konsol Xbox.

Na Xbox Games Showcase 2024 ujawniono datę premiery Age of Mythology: Retold. Zgodnie z zapowiedziami gra ma zadebiutować na rynku za niecałe dwa miesiące. Już w ten weekend część graczy będzie miała jednak okazję przetestować nadchodzący remake strategii z 2002 roku od twórców popularnego Age of Empires.

W trakcie zamkniętych beta testów Age of Mythology: Retold w ręce graczy oddany zostanie m.in. samouczek, a także pięć początkowych misji kampanii „Fall of the Trident”. Użytkownicy będą mieli również okazję wypróbować trzy z czterech panteonów, w tym grecki, nordycki oraz egipski. Nie zabraknie też oczywiście opcji zabawy przez sieć, ale tryb multiplayer będzie obsługiwał maksymalnie 8 osób.