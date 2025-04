"Afterlife" to najszybciej rosnący singiel w historii Evanescence. Zespół prezentuje nowy teledysk

Zespół Evanescence opublikował nowy klip do swojego najnowszego singla „Afterlife”. Teledysk w reżyserii Jasona Lestera i wyprodukowany przez Dreambear można już obejrzeć online. Naturalnie wideo nawiązuje do anime Devil May Cry, do którego rock band stworzył tę piosenkę.

Piosenka pojawia się w kilku odcinkach animowanej wersji Devil May Cry, nowej serii Netflixa opartej na popularnej grze od Capcomu. Serial zadebiutował na czwartym miejscu globalnego TOP Netflixa i pozostaje w pierwszej dziesiątce już drugi tydzień z rzędu. Produkcja zdobyła uznanie wśród fanów dorosłej animacji i już zapowiedziano drugi sezon. W tym miejscu odsyłam was do naszej recenzji wspomianego anime.

Klip do „Afterlife” został nakręcony w historycznym (i rzekomo nawiedzonym) domu w Tennessee. Co więcej, fani „Devil May Cry” znajdą w nim kilka ukrytych easter eggów. Amy Lee zdradza kulisy powstawania utworu:

W rozmowie z Audacy Music, Amy Lee opowiedziała, jak doszło do powstania utworu: