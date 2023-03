AdeptiCon 2023: Zwierzoludzie vs. Krasnoludy w najnowszej ekspansji do Kill Team

Dotychczas dryfujący Space Hulk (czyli gigantyczna konstrukcja z wraków statków i stacji kosmicznych, złączonych przez tajemnicze siły Osnowy) Gallowdark obrał kurs na planetę, jednak jest to kurs kolizyjny. Przez sezon gry, który to właśnie dobiega końca, była to narracyjna lokacja starć pomiędzy małymi grupkami wojowników, poszukiwaczy skarbów czy odkrywców, szukających różnych artefaktów na jego pokładzie. Nadszedł jednak czas na ewakuację - oto właśnie walczyć będą dwie nowe drużyny.

Kosmiczne Krasnoludy kontra Kosmiczne Kozły

Przeciwstawieni sobie zostaną Hearthkyn Salvagers i Fellgor Ravagers. Pierwsi z nich to coś dla fanów Deep Rock Galactic, są to bowiem krasnoludowie należący do Lig Votannu - Federacji post-ludzkich klonów, nienależących do Imperium Ludzkości (ani sił Chaosu), czczący Rdzenie Przodków, czyli wysoce rozwiniętą Sztuczną Inteligencję (która jest zakazana jako herezja i bluźnierstwo w Imperium). Zajmują się oni górnictwem i eksploracją dla zysku, dla niego właśnie znaleźli się na tym statku.