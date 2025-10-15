Zaloguj się lub Zarejestruj

Aż 12 gier z serii Warhammer w pakiecie w Humble Bundle. Osobno trzeba byłoby wydać ponad tysiąc złotych

Radosław Krajewski
2025/10/15 13:45
Fani Warhammera nie mogą przejść obok tej oferty obojętnie.

Platforma Humble Bundle przygotowała specjalną ofertę, w ramach której można zdobyć aż 12 gier z kultowych serii Warhammer i Warhammer 40,000. Cały pakiet kosztuje zaledwie 12.58 euro, czyli około 55 złotych. W ofercie jest również wybór tańszego pakiety z 6 grami za 6,28 euro, czyli około 27 złotych. Promocja trwa do 29 października.

Warhammer 40,000: Space Marine

Gry z serii Warhammer i Warhammer 40,000 w Humble Bundle

W zestawie znalazły się zarówno dynamiczne produkcje akcji, jak i bardziej rozbudowane strategie oraz RPG. Dzięki temu oferta powinna zainteresować zarówno graczy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z uniwersum Warhammera, jak i jego wieloletnich fanów.

Dla osób, które wolą mniejsze pakiety, przygotowano też alternatywną opcję. Za około 27 złotych można kupić zestaw sześciu gier, w skład którego wchodzą Warhammer: Vermintide 2, Warhammer 40,000: Inquisitor – Prophecy, Warhammer: End Times – Vermintide, Warhammer 40,000: Dakka Squadron – Flyboyz Edition, Warhammer 40,000: Mechanicus oraz Warhammer: Chaosbane.

Pełna lista tytułów obejmuje:

  • Warhammer 40,000: Space Marine – Anniversary Edition
  • Warhammer 40,000: Battlesector
  • Warhammer 40,000: Battlesector – Blood Angels Elite (DLC)
  • Warhammer 40,000: Battlesector – Tyranid Elites (DLC)
  • Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr
  • Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef
  • Warhammer 40,000: Inquisitor – Prophecy
  • Warhammer 40,000: Dakka Squadron – Flyboyz Edition
  • Warhammer 40,000: Mechanicus
  • Warhammer: Chaosbane
  • Warhammer: End Times – Vermintide
  • Warhammer: Vermintide 2

