Aż 12 gier z serii Warhammer w pakiecie w Humble Bundle. Osobno trzeba byłoby wydać ponad tysiąc złotych

Platforma Humble Bundle przygotowała specjalną ofertę, w ramach której można zdobyć aż 12 gier z kultowych serii Warhammer i Warhammer 40,000. Cały pakiet kosztuje zaledwie 12.58 euro, czyli około 55 złotych. W ofercie jest również wybór tańszego pakiety z 6 grami za 6,28 euro, czyli około 27 złotych. Promocja trwa do 29 października.

Gry z serii Warhammer i Warhammer 40,000 w Humble Bundle

W zestawie znalazły się zarówno dynamiczne produkcje akcji, jak i bardziej rozbudowane strategie oraz RPG. Dzięki temu oferta powinna zainteresować zarówno graczy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z uniwersum Warhammera, jak i jego wieloletnich fanów.