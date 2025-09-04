Zaloguj się lub Zarejestruj

Warhammer 40,000: Space Marine 2 z ogromną rocznicową aktualizacją. Nowe tryby, bronie i przeciwnicy

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/04 20:40
Focus Entertainment i Saber Interactive przedstawili szczegóły rocznicowej aktualizacji do Warhammer 40,000: Space Marine 2. Patch oznaczony numerem 10.0 wprowadza szereg nowości.

Firmy Focus Entertainment i Saber Interactive ogłosili premierę i zawartość rocznicowej aktualizacji do gry Warhammer 40,000: Space Marine 2. Aktualizacja rozgrywki jest dostępna bez dodatkowych opłat dla wszystkich posiadaczy gry na platformach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC. Początek drugiego roku oznacza również premierę drugiej Przepustki Sezonowej, która obiecuje nowe elementy kosmetyczne inspirowane zakonami.

Warhammer 40,000: Space Marine 2
Warhammer 40,000: Space Marine 2

Warhammer 40,000: Space Marine 2 z ogromną aktualizacją

Space Marine 2 świętuje pierwszą rocznicę premiery, oferując ogromną ilość darmowej zawartości w jednej aktualizacji, obejmującej każdy możliwy aspekt gry. Szykujcie się na nowe tryby gry, nowe misje, mapy, przeciwnicy, broń i więcej ulepszeń jakości rozgrywki.

Rocznicowa aktualizacja wprowadza do gry:

  • Nową operację “Vortex” z przerażającym nowym bossem, Zmutowaną Bestią Wiru
  • Nową arenę PvP “Bridge” na planecie Avarax
  • Nowy tryb gry PvE o nazwie “Stratagems”, wprowadzający dzienne i tygodniowe modyfikatory rozgrywki
  • Nowy tryb gry PvP “Helbrute Onslaught” z grywalnym Piekielnym Brutalem
  • 3 nowe bronie Pyreblaster, Pyrecannon i Power Axe oraz kilka nowych wariantów broni, takich jak Xenophase Blade, Combi Melta czy obosieczny Chainsword
  • Nowego wroga Majoris: Pomiota Chaosu, dostępnego w trzech unikalnych wariantach
  • Zestaw sześciu unikalnych skórek Czempionów Chaosu, do odblokowania w trybie Wiecznej Wojny
  • Mnóstwo ulepszeń jakościowych i personalizacji, takich jak możliwość używania skórek Czempionów jako wielu indywidualnych elementów kosmetycznych dla dowolnej z grywalnych klas.

Rocznicowa aktualizacja to również premiera drugiej Przepustki Sezonowej do Space Marine 2 i zawartych w niej dwóch pierwszych DLC: Black Templars Champion Pack oraz Imperial Fists Cosmetic Pack. Pierwsze z nich zawiera nowe skórki Czempiona dla Ostoi i skórkę Miecza Mocy dla tej klasy, a drugie zawiera ponad 40 nowych elementów kosmetycznych celebrującymi 7 zakonów sukcesorskich Imperialnych Pięści.

Aktualizacja do Warhammer 40,000: Space Marine 2 dostępna jest bezpłatnie na platformach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC.

Źródło:https://gamerant.com/space-marine-2-patch-notes-anniversary-update-new-mode

