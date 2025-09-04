Warhammer 40,000: Space Marine 2 z ogromną rocznicową aktualizacją. Nowe tryby, bronie i przeciwnicy

Firmy Focus Entertainment i Saber Interactive ogłosili premierę i zawartość rocznicowej aktualizacji do gry Warhammer 40,000: Space Marine 2. Aktualizacja rozgrywki jest dostępna bez dodatkowych opłat dla wszystkich posiadaczy gry na platformach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC. Początek drugiego roku oznacza również premierę drugiej Przepustki Sezonowej, która obiecuje nowe elementy kosmetyczne inspirowane zakonami.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 z ogromną aktualizacją

Space Marine 2 świętuje pierwszą rocznicę premiery, oferując ogromną ilość darmowej zawartości w jednej aktualizacji, obejmującej każdy możliwy aspekt gry. Szykujcie się na nowe tryby gry, nowe misje, mapy, przeciwnicy, broń i więcej ulepszeń jakości rozgrywki.