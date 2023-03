AdeptiCon 2023: Lion El’Jonson Powrócił do Warhammera 40 000! Prymarcha Dark Angels ujawniony!

Prymarchowie, czyli genetyczni ojcowie wszystkich nadludzkich Marines, są bezpośrednio związani z tłem narracyjnym świata Warhammera 40 000, a konkretniej z wydarzeniem zwanym Herezją Horusa (Horus Heresy). Ta gargantuiczna wojna domowa, w czasie której połowa sił Imperium Ludzkości, pod przewodnictwem Arcyzdrajcy Horusa zbuntowała się przeciwko Imperatorowi Ludzkości i zwróciła się ku bluźnierczym siłom Chaosu, stworzyła współczesny obraz tego uniwersum.

Lew z Calibanu w nowej odsłonie!

Lion El’Jonson był przywódcą I Legionu Kosmicznych Marines - Mrocznych Aniołów (Dark Angels), najstarszego z nich wszystkich. Wychowany na łączącej elementy świata arturiańskiego ze science fiction planecie Caliban, narzucił swoim synom gotycką kulturę z silną tradycją szermierczą. W czasie Herezji Horusa stanął po stronie oddanych Imperatorowi lojalistów, jednakże pod koniec tej wojny jego Planeta-Dom została zniszczona a on sam silnie raniony, co poskutkowało trwającą tysiąclecia śpiączką.

Po ponad 10 tysiącach lat powraca on do rozgrywki! W kulminacyjnym punkcie trwającej kampanii Arks of Omen, został on wybudzony ze swojego spoczynku, który odbywał w Skale (The Rock) - dryfującej Fortecy-Klasztorze następców jego Legionu, Zakonu Kosmicznych Marines używających tego samego imienia co Mroczni Aniołowie z jego czasów. Skała jest pozostałością Caliban, dosłownie masywną skałą, która się oderwała w czasie dewastacji.