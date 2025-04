Adam Driver chwali Francisa Forda Coppolę za Megalopolis: "Pieniądze nie dyktowały treści filmu"

Francis Ford Coppola, słynny reżyser, autor m.in. Czasu Apokalipsy, Ojca chrzestnego i Megalopols, został nagrodzony za swoją niezwykłą karierę. Podczas uroczystości wręczenia 50. nagrody AFI Life Achievement Award, która odbyła się 26 kwietnia 2025 roku w Dolby Theatre w Los Angeles, Adam Driver oddał hołd Francisowi Fordowi Coppoli, wychwalając jego odważne podejście do kina i nieustępliwość w realizowaniu własnej wizji artystycznej.

Deadline

Adam Driver chwali reżysera Megalopolis

Laureat tej prestiżowej nagrody, Coppola, otrzymał pochwałę od Drivera za to, że nie pozwolił, by pieniądze dyktowały kierunek jego filmów. Oczywiście, jest to odniesienie do Megalopolis, jego burzliwego procesu tworzenia i jeszcze bardziej burzliwego odbioru. Reżyser, który sfinansował ten projekt z własnych środków po tym, jak po raz pierwszy wpadł na pomysł w 1983 roku, zainwestował w niego 120 milionów dolarów, co wywołało ogromne emocje w branży.