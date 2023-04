Ada Wong z Resident Evil 4 Remake pod ostrzałem. Aktorka mierzy się z hejtem

Remake Resident Evil 4 zebrał świetne recenzje. Capcom pochwalił się już również fantastycznymi wynikami sprzedaży odświeżonego wydania hitu z 2005 roku. Okazuje się jednak, że nie wszystkie elementy gry przypadły do gustu miłośnikom oryginału. Część fanów otwarcie krytykuje bowiem nową wersję Ady Wong, której głosu w Resident Evil 4 Remake użyczyła Lily Gao. Aktorka mierzy się obecnie z falą hejtu, przez którą została zmuszona do wyłączenia komentarzy na swoim profilu na Instagramie.

Aktorka z Resident Evil 4 Remake mierzy się z falą hejtu

Gao nie tylko wyłączyła możliwość komentowania swoich postów na Instagramie, ale także ukryła wszystkie opublikowane do tej pory wpisy z wyjątkiem jednego, który nie jest związany z Resident Evil 4 Remake. Obraźliwe opinie nie są więc obecnie dostępne na profilu aktorki, ale można na nie natrafić w innych miejscach w sieci.



Wśród komentarzy nie brakowało bowiem głosów, że Gao swoim występem „zniszczyła” remake Resident Evil 4. Część „fanów” uważa natomiast, że Ada Wong w wykonaniu wspomnianej aktorki jest „sztywna” i mało „uwodzicielska”. Jeden z graczy stwierdził nawet, że jest to „najgorsze aktorstwo głosowe”, jakie miał okazję słyszeć w ostatnich latach.



Warto wspomnieć, że Lily Gao zastąpiła Jolene Anderson, która użyczyła głosu Adzie Wong w Resident Evil 2 Remake. Fala hejtu, z którą musi obecnie mierzyć się pierwsza z wymienionych aktorek, pokazują jednak, że decyzja Capcomu nie przypadła do gustu sporej części „fanów” Resident Evil.



Na koniec przypomnijmy, że Resident Evil 4 Remake dostępne jest od dziś na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat odświeżonej wersji hitu z 2005 roku, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Resident Evil 4 Remake – i znowu dobra robota, Panie Capcom.