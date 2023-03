Ad Infinitum na rozgrywce. Survival horror o traumie wojennej został opóźniony

Zgodnie z zapowiedziami premiera Ad Infinitum – nowego survival horroru, w którym wcielimy się w niemieckiego żołnierza z czasów I Wojny Światowej, cierpiącego na zespół stresu pourazowego – miała odbyć się w przyszłym miesiącu. Okazuje się jednak, że na debiutancką produkcję niemieckiego studia Hekate przyjdzie nam poczekać nieco dłużej. Twórcy poinformowali bowiem o opóźnieniu.

Ad Infinitum zadebiutuje nieco później, niż planowano

Ad Infinitum miało zadebiutować na rynku 20 kwietnia, czyli za nieco ponad miesiąc. Na wczorajszym pokazie Nacon Connect deweloperzy ze studia Hekate poinformowali natomiast, że gra nie ukaże się we wspomnianym terminie, a na premierę nowego survival horroru będziemy musieli poczekać do września bieżącego roku. Niestety twórcy nie ujawnili dokładnej daty.



Dla graczy czekających na Ad Infinitum mamy jednak również dobre wieści. W trakcie wspomnianego pokazu deweloperzy ze studia Hekate podzielili się bowiem nowymi fragmentami rozgrywki, które pozwalają sprawdzić, jak tytuł prezentuje się w akcji. Opublikowany przez twórców materiał znajdziecie na dole wiadomości.



Na koniec przypomnijmy, że Ad Infinitum powstaje z myślą o komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami produkcja studia Hekate będzie wyróżniać się „ekscytującą fabułą” oraz „dynamicznie zmieniającym się światem”, na który wpływ będą miały decyzję gracza.