Abby w The Last of Us 3? Aktorka chciałaby ponownie wcielić się w swoją postać

Neil Druckmann już w kwietniu ubiegłego roku poinformował, że posiada gotowy zarys fabularny The Last of Us 3. Niewykluczone, że w kolejnej odsłonie popularnej serii od studia Naughty Dog ponownie zobaczymy Abby, którą mieliśmy okazję poznać w The Last of Us 2. Laura Bailey – aktorka, która wcieliła się we wspomnianą postać – przyznała bowiem, że z chęcią wróciłaby do swojej roli.

Laura Bailey przyznaje, że z wielką chęcią wróciłaby do roli Abby z The Last of Us 2

Bailey wyraziła chęć ponownego wcielenia się w Abby podczas rozmowy z serwisem ComicBook.com. Aktorka zaznaczyła, że zdaje sobie sprawę z kontrowersji wokół wspomnianej postaci, ale jednocześnie podkreśla, że była to „jedna z najbardziej wpływowych ról” w jej dotychczasowej karierze. Dlatego też, jeśli tylko nadarzy się taka okazja, to z pewnością zdecyduje się na ponowną współpracę z Naughty Dog.



Laura Bailey postanowiła skomentować także nadchodzący serial The Last of Us, który niedawno doczekał się kilku nowych ujęć. Aktora przyznała, że produkcja HBO wygląda „niesamowicie” i nie może doczekać się, by zobaczyć więcej.



Na koniec przypomnijmy, że The Last of Us 2 zadebiutowało na rynku w czerwcu 2020 roku na PlayStation 4. Natomiast rok temu w maju tytuł doczekał się aktualizacji usprawniającej działanie gry na konsoli PlayStation 5. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja The Last of Us Part II. Naughty Dog znowu łamie serca.