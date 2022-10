Nowe ujęcia z The Last of Us. HBO Max zapowiada premiery na 2023 rok

Niecały miesiąc temu HBO Max oficjalnie zaprezentowało pierwszy zwiastun serialowej wersji The Last of Us. Na emocjonującej zapowiedzi mogliśmy zobaczyć dwójkę głównych bohaterów, klikaczy, a także niektóre sceny doskonale znane fanom gry. Na nowe materiały z produkcji nie musieliśmy długo czekać i w najnowszej zapowiedzi nadchodzących seriali platformy możemy zobaczyć świeże ujęcia pochodzące z serialu. Materiał rozpoczyna się od 39 sekundy i po znanym ze zwiastuna ujęciu na Joela i Ellie jadących na koniu, następnie możemy zobaczyć kilka nowych fragmentów scen.