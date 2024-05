A Knight of the Seven Kingdoms z reżyserem Czarnego lustra. HBO zaskakuje liczbą odcinków

Pojawiły się nowe informacje dotyczące kolejnego spin-offu Gry o Tron. Niedawno HBO ujawniło, kto zagra główne role w A Knight of the Seven Kingdoms. Teraz stacja podała pierwsze nazwisko reżysera, który stanie za kamerą trzech odcinków serialu. Będzie to Owen Harris, którego widzowie mogą znać z Czarnego lustra dla Netflixa, a konkretniej z odcinków Be Right Back i świetnie przyjętego San Junipero z trzeciego sezonu. Filmowiec pracował również nad takimi serialami, jak Strefa mroku, Nowy wspaniały świat i Pani Davis.

A Knight of the Seven Kingdoms – liczba odcinków pierwszego sezonu

Najnowszy serial ze świata Westeros zerwie z tradycją długich sezonów i pierwsza seria A Knight of the Seven Kingdoms będzie liczyła tylko sześć odcinków. Prawdopodobnie jak w przypadku Gry o Tron i Rodu smoka będziemy mogli liczyć na około godzinne epizody. Czas trwania serialu ma jednak jak najbardziej sens, gdy weźmiemy pod uwagę, że nowela The Hedge Knight napisana przez George’a R.R. Martina ma tylko 160 stron.