A Knight of the Seven Kingdoms – wiemy, kto zagra w nowym spin-offie Gry o Tron

Jakiś czas temu poznaliśmy termin premiery A Knight of the Seven Kingdoms, czyli kolejnego serialu skierowanego do fanów Gry o Tron. W sieci pojawiły się jednak kolejne informacje na tematnadchodzącej ekranizacji opowiadań George’a R.R. Martina. Okazuje się bowiem, że HBO znalazło już aktorów, którzy wcielą się w główne role we wspomnianej produkcji.

Nowy spin-off z Gry o Tron z pierwszymi nazwiskami. Obsadzono główne role w serialu A Knight of the Seven Kingdoms

A Knight of the Seven Kingdoms skupi się na przygodach rycerza o imieniu Dunk (przyszłego lorda dowódcy Gwardii Królewskiej) i jego giermka o pseudonimie Jajo (późniejszego króla Aegona V). Zgodnie z przekazanymi informacjami pierwszego z wymienionych bohaterów zagra Peter Claffey, którego można było zobaczyć m.in. w serialach Wreck oraz Siostry na zabój.