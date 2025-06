A gdyby powstała kontynuacja Władcy Pierścieni? Te pomysły mogłyby doczekać się filmu

Takie projekty to kuszący, niemal pusty arkusz. Brak gotowego materiału źródłowego dla Czwartej Ery może być dla scenarzystów równie inspirujący, co przerażający – twierdzą branżowe źródła.

Chociaż Władca Pierścieni i Hobbit doczekały się już swoich ekranizacji, to Warner Bros. szuka kolejnych pomysłów, które można byłoby przedstawić w świecie Śródziemia. Niedawno studio ogłosiło, że zaplanowany film The Hunt for Gollum został opóźniony i premiery nie doczekamy się w przyszłym roku. Wytwórnia już teraz szykuje kolejne produkcje, a jedną z nich mogłaby być bezpośrednia kontynuacja przygód Aragorna i jego potomków w czwartej erze.

To byłoby coś więcej niż Bitwa na Polach Pelennoru. Powrót legend, starożytnych bestii, interwencja Valarów i ostateczny koniec czasów – to zakończenie godne tej sagi – twierdzi jeden z analityków.

The New Shadow miała być thrillerem o konspiracji i powracającym złu, ale Tolkien sam uznał, że nie warto jej kończyć. Jednak fakt, że ją zaczął, może być sygnałem, że właśnie tam należy szukać materiału na sequel – przypomina jeden z ekspertów.

Tolkien sam unikał rozwijania dalszych losów Aragorna i jego potomków. W listach pisał, że „pokój króla nie zawierałby historii wartych opowiedzenia, a jego wojny nie byłyby ciekawe po upadku Saurona”. Mimo to autor rozpoczął szkicowanie nowej opowieści pt. The New Shadow, której akcja toczyła się po śmierci Aragorna i opowiadała o ludziach pogrążających się na nowo w mroku.

Oczywiście, taka wizja nie odzwierciedla dokładnie zamysłów Tolkiena. Dagor Dagorath miała rozegrać się długo po Czwartej Erze, a The New Shadow nie została ukończona. Mimo to dla przemysłu filmowego taka mieszanka kanonu i kreatywności może być drogą do stworzenia widowiskowej, trzyczęściowej kontynuacji.

To może nie być ruch, który Tolkien by pochwalił, ale jeśli Śródziemie ma powrócić, niech chociaż zrobi to z rozmachem godnym ostatniego rozdziału – zauważa jeden z komentatorów z branży.

Na razie nie potwierdzono żadnych oficjalnych planów dotyczących kolejnych filmów z Władcy Pierścieni. Skoro jednak Pierścienie Władzy od Amazonu zostały osadzone w II erze Śródziemia, to Warner Bros. może realizować projekty z pierwszej, trzeciej, jak i czwartej ery, a to otwiera drzwi do filmu rozgrywającego się po Władcy Pierścieni.