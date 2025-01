94-letni Clint Eastwood nie zwalnia tempa – planuje kolejny film

Nieoficjalnie mówi się, że obsada do nowego filmu jest już gotowa, a zdjęcia mają ruszyć już w 2025 roku. Szczegóły prawdopodobnie zostaną ujawnione w nadchodzących miesiącach. Wygląda więc na to, że Eastwood wciąż ma coś do powiedzenia w świecie kina. Jeśli nowy film faktycznie dojdzie do skutku, będzie to dla Eastwooda 43. wyreżyserowany przez niego film. Przypomnijmy, że twórca ma na swoim koncie dwa Oscary za reżyserię, za filmy Bez przebaczenia (1992) oraz Za wszelką cenę (2005)