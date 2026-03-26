91-latek ukończył Resident Evil Requiem. Pomógł mu… zeszyt i determinacja

Ile razy pomyślałeś, że jesteś już za stary na granie? To pomyśl jeszcze raz.

Ostatnio sporo piszemy o najnowszej odsłonie Resident Evil Requiem i nie ma w tym przypadku. Produkcja okazała się dużym sukcesem Capcom. Jednym z powodów popularności musi być to, że tytuł wzbudza zainteresowanie szerokiej grupy odbiorców. Jak się okazuje, wśród fanów nie brakuje także bardzo doświadczonych graczy – dosłownie. 91-letni gracz Resident Evil Requiem Jednym z nich jest 91-letni Yang Binglin z Chin, który właśnie ukończył najnowszego Residenta. Senior, znany w sieci jako Game Grandpa, udokumentował swoje przejście gry na streamach, które szybko zaczęły krążyć w internecie. To kolejny dowód na to, że w świecie gier wiek naprawdę nie ma większego znaczenia.

Historia Yanga wpisuje się w szerszy trend starszych graczy, którzy aktywnie uczestniczą w kulturze gier. Wystarczy przypomnieć Shirley Curry, która zdobyła popularność dzięki swojej pasji do Skyrim. Społeczność graczy na emeryturze jest znacznie większa, niż mogłoby się wydawać – a przykład z Resident Evil tylko to potwierdza. Co ciekawe, Yang Binglin nie korzystał z internetowych poradników. Zamiast tego postawił na klasyczne rozwiązanie – własny notatnik. To właśnie w nim zapisywał wskazówki i analizował zagadki, które napotykał w trakcie rozgrywki. Jak widać, tradycyjne metody wciąż potrafią być skuteczne, nawet w nowoczesnych grach.

GramTV przedstawia:

Sam gracz nie jest zresztą anonimową postacią. W ubiegłym roku trafił do Księgi Rekordów Guinnessa jako najstarszy streamer w swojej kategorii. Grami zainteresował się dopiero po przejściu na emeryturę w latach 90., ale od tamtej pory regularnie sięga po nowe tytuły – a seria Resident Evil zajmuje w jego sercu szczególne miejsce. Yang prowadzi transmisje na platformie Bilibili, gdzie zgromadził już setki tysięcy widzów. Jak sam podkreśla, granie daje mu jeszcze więcej radości, gdy może dzielić ją z innymi. I wygląda na to, że nie zamierza zwalniać – kolejne odsłony Resident Evil już czekają na jego kontroler. Wczytywanie ramki mediów.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










