9-letnia gra Ubisoftu dostanie abonament. Decyzja firmy wywołała oburzenie wśród graczy

Jak informowaliśmy w marcu bieżącego roku, Rainbow Six Siege nieustannie cieszy się dużą popularnością wśród graczy. Choć gra została wydana już 9 lat temu, kilka miesięcy temu odnotowano rekordowe zainteresowanie tytułem na platformie Steam . Teraz jednak miłośnicy produkcji nie mają powodów do zadowolenia. Ubisoft podjął bowiem niezwykle kontrowersyjną decyzję, która spotkała się ze stanowczą reakcją graczy.

Gracze wygwizdali decyzję Ubisoftu o dodaniu abonamentu do Rainbow Six Siege

Ubisoft ogłosił ostatnio dodanie nowej funkcji do Rainbow Six Siege. Opcja ma trafić do gry już w czerwcu, jednak nie jest to coś, na co liczyli fani produkcji. Jak przekazuje serwis PC Gamer, francuski wydawca zapowiedział bowiem nowy abonament, który nosić będzie nazwę R6 Membership.

Zainteresowani subskrypcją będą musieli wydać 10 dolarów miesięcznie lub 80 dolarów rocznie. Ubisoft zapewnia, że gracze mogą liczyć na sporo korzyści, w tym dostęp do przepustek bojowych premium z odblokowanymi poziomami czy przedmioty kosmetyczne, których wartość będzie wynosić około 4500 kredytów. Każdy, kto postanowi zakupić abonament w dniach 11-18 czerwca, otrzyma premię w postaci epickiego pakietu Ash i 600 kredytów. Aby odbierać nagrody, należy raz w miesiącu logować się do gry.

Komunikat o R6 Membership został przekazany podczas wydarzenia R6 Manchester Major. Nagrania z tego momentu ukazują stanowczą reakcję ze strony publiczności – z tłumu słychać było głośne buczenie, a gracze wręcz wygwizdali decyzję Ubisoftu. Nie mniej krytycznie do pomysłu firmy podchodzą internauci, którzy w serwisie Reddit wyrażają swoje niezadowolenie.

Rozumiem, że zaczerpnęli pomysł z Fortnite. Ale różnica jest taka, że Fortnite jest grą darmową, a R6 nie. – pisze jeden z użytkowników Reddita.

Zdecydowanie pomysł pochodzi prosto od akcjonariuszy. – uważa kolejny internauta.