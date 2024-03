Rainbow Six Siege z rekordowym zainteresowaniem na Steam, mimo 9 lat na karku

Pod koniec lutego bieżącego roku dyrektor kreatywny Rainbow Six Siege stwierdził, że gra „może żyć wiecznie” . Wygląda na to, że nie były to tylko puste słowa, a szczera wiara w swoją produkcję. W przyszłym miesiącu wspomniany tytuł skończy 9 lat, ale mimo to w ostatnich dniach cieszy się rekordowym zainteresowaniem na Steam.

W ciągu ostatnich 24 godzin Rainbow Six Siege uruchomiło bowiem w jednym momencie prawie 159 tysięcy użytkowników platformy Valve. Natomiast w chwili pisania tej wiadomości w produkcję Ubisoftu gra na Steam ponad 76 tysięcy osób . To naprawdę świetny rezultat, zwłaszcza jak na produkcję, która w przyszłym miesiącu skończy 9 lat.

Jak wspomnieliśmy wyżej, duża w tym zasługa nowego sezonu, który rozpoczął się w zeszłym tygodniu. Wraz z nim do grona grywalnych Operatorów dołączył Deimos, który w swoim wyposażeniu posiada gadżety śledzące. W osiągnięciu wspomnianych wyników z pewnością pomogła promocja. Jeszcze przez kilkadziesiąt godzin Rainbow Six Siege dostępne będzie bowiem na Steam w cenie 15,98 złotych.

Na koniec przypomnijmy, że Rainbow Six Siege zadebiutowało na rynku w kwietniu 2015 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Gra doczekała się również wersji na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinią na temat wspomnianej produkcji, to zachęcamy Was do lektury: Rainbow Six: Siege – recenzja.