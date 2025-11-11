88-letni Morgan Freeman nie myśli o emerytusze: „Apetyt wciąż jest”

Wkrótce będziemy mogli go podziwiać w filmie Iluzja 3.
Morgan Freeman, mający już 88 lat, nie zamierza zwalniać tempa. Choć od kilku lat jest mniej obecny w hollywoodzkich produkcjach, legendarny aktor zapewnia, że o przejściu na emeryturę nawet nie myśli.
Morgan Freeman wciąż chce grać w filmach
Morgan Freeman tak opowiada w rozmowie z Guardianem o swoim niegasnącym apetycie:
Czasami myśl o emeryturze przechodzi mi koło nosa, ale gdy tylko mój agent mówi, że jest praca, wszystko wraca do punktu wyjścia: ile zapłacisz, gdzie będziemy? Apetyt wciąż jest. Przyznaję, że trochę osłabł. Ale nie na tyle, by zrobić jakąś poważną różnicę.
Aktor, którego kariera trwa już ponad sześć dekad, ma na koncie niezapomniane role w takich klasykach jak Skazani na Shawshank, Siedem, „Bez przebaczenia, Za wszelką cenę. Za rolę w tym ostatnim filmie otrzymał statuetkę Oscara. Freeman pozostaje aktywny zawodowo – w najbliższy piątek do kin wejdzie film Iluzja 3, w którym ponownie pojawi się na ekranie.
W ostatnich latach Freeman częściej pojawiał się w filmach dystrybuowanych bezpośrednio na VOD, ale jego ekranowa charyzma i głęboki, rozpoznawalny głos wciąż budzą uznanie widzów. Choć ma już 88 lat, nie zamierza „spocząć na laurach”. Jak sam mówi – apetyt na granie nadal w nim jest. Niedawno pisaliśmy także o tym, że wciąż aktywny zawodowo pozostaje Clint Eastwood, z którym aktor współpracował przy Bez przebaczenia i Za wszelką cenę.
