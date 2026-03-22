8 lat temu arcydzieło science fiction zakończyło się okropnym finałem. Fani mogą mieć nadzieję, że zostanie to naprawione w reboocie

Dla wielu fanów zakończenie serialu było wielkim rozczarowaniem.

21 marca 2018 roku zakończył się jeden z najbardziej kultowych seriali science fiction w historii telewizji. Finał jedenastego sezonu Z Archiwum X, będący jednocześnie zamknięciem całej historii po reaktywacji produkcji, pozostawił widzów z mieszanymi odczuciami, a dla wielu okazał się ogromnym rozczarowaniem. Z Archiwum X – minęło 8 lat od definitywnego zakończenia serialu Oczekiwania wobec zakończenia były ogromne. Serial przez lata budował napięcie wokół relacji agentów FBI, Foxa Muldera i Dany Scully, oraz rozbudowanej mitologii związanej z obcymi i tajnymi eksperymentami. Tymczasem ostatni sezon, zamiast dostarczyć spójnego domknięcia, zbyt często opierał się na nostalgii i powrotach znanych postaci.

Finałowy odcinek próbował zmieścić zbyt wiele w jednym epizodzie. Mulder wyruszył na poszukiwanie syna, którego on i Scully oddali lata wcześniej dla jego bezpieczeństwa, jednak historia ta szybko skręciła w stronę mrocznych tajemnic i niejednoznacznych wątków. Na ekranie ponownie pojawili się kluczowi bohaterowie, w tym Walter Skinner, Palacz czy Monica Reyes, a wydarzenia nabrały dramatycznego tempa. Kulminacja przyniosła serię szokujących momentów, które dla części widzów wydawały się bardziej efekciarskie niż fabularnie uzasadnione. Dodatkowo zaskoczeniem była decyzja dotycząca Scully, która mimo wieku ponownie zaszła w ciążę. Całość sprawiała wrażenie chaotycznej i nie dawała poczucia satysfakcjonującego zamknięcia wieloletniej historii.

Nie bez znaczenia był także sposób przedstawienia głównych bohaterów. Scully przez dużą część finału pozostawała poza główną historią, a sama konstrukcja odcinka sprawiała, że relacja między nią a Mulderem zeszła na dalszy plan. W efekcie wielu fanów uznało, że serial nie oddał należytego hołdu swoim ikonicznym postaciom. Mimo to przyszłość marki została zabezpieczona przez Disneya, który już zapowiedział reboot serii. Za nowe Z Archiwum X odpowiadać będzie Ryan Coogler, twórca znany z Creeda, Czarnej Pantery i Grzeszników. Wstępne informacje sugerują, że projekt skupi się na nowych agentach FBI, zamiast próbować zastąpić Muldera i Scully innymi aktorami. Jedną z głównych ról zagra Danielle Deadwyler, a funkcję showrunnerki powierzono Jennifer Yale. Największym wyzwaniem dla nowej wersji będzie znalezienie równowagi między duchem oryginału a świeżym podejściem. Historia pokazała, że widzowie mają silne przywiązanie do pierwotnych bohaterów, jednak upływ czasu może pomóc nowej obsadzie i zapewnić im wielu świeżych widzów. Jeśli twórcy postawią na klimat tajemnicy i nieznanego, zamiast nadmiernego komplikowania mitologii, seria może przyciągnąć do siebie widzów, również tych będących fanami oryginalnego serialu.

