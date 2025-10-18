7 lat temu ten Saiyan zdetronizował Goku jako najsilniejszego wojownika Dragon Ball. Ale tylko na chwilę

Ostatecznie Goku i tak okazał się w tym starciu lepszy.

Od momentu pojawienia się Dragon Ball Super hierarchia siły wśród Saiyan uległa znaczącej zmianie. Przez dziesięciolecia Goku był niemal niekwestionowanym liderem pod względem mocy, ale dokładnie siedem lat temu na ekranie pojawił się wojownik, który po raz pierwszy realnie odebrał mu ten tytuł. Mowa oczywiście o Brolym, którego filmowy debiut w 2018 roku na trwałe zmienił układ sił w uniwersum Dragon Balla. Dragon Ball Super – mija siedem lat od premiery filmu o Brolym W filmie Dragon Ball Super: Broly legendarny Saiyan nie tylko stawił czoła Goku i Vegecie, ale również pokonał bohaterów w ich najpotężniejszych formach. Już w bazowej postaci wykazywał zdolności, które wykraczały poza to, co wcześniej pokazywali główni bohaterowie serii.

Goku i Vegeta szybko przekonali się, że zwykłe Super Saiyan God to za mało. Nawet w formie Super Saiyan Blue obaj zostali zepchnięci do defensywy. Sytuacja osiągnęła punkt krytyczny, kiedy Frieza sprowokował Broly’ego, zabijając jego ojca Paragusa. Wybuch wściekłości sprawił, że moc Broly’ego wymknęła się spod kontroli i przewyższyła wszystkie dotychczasowe limity Saiyan. To właśnie wtedy Goku i Vegeta byli zmuszeni po raz pierwszy połączyć siły w formie Gogety w ramach oficjalnego kanonu serii. Tylko w ten sposób udało im się pokonać Broly’ego, co jednoznacznie dowiodło, że żaden z nich osobno nie był w stanie z nim wygrać.

GramTV przedstawia:

W przeciwieństwie do wcześniejszych momentów, w których Goku zawsze znajdował sposób, aby odzyskać pozycję na szczycie, tym razem Broly realnie zepchnął go z piedestału. To wydarzenie stało się symbolem nowej ery w Dragon Ballu, w której różni bohaterowie mogą stawać się najpotężniejszymi wojownikami wszechświata, przynajmniej tymczasowo, aż Goku i Vegeta nie znajdą sposobu, aby ich pokonać. Goku później rozwinął swoje zdolności, osiągając Perfect Ultra Instinct, a Vegeta zyskał własną, unikalną moc w postaci Ultra Ego. Również inni bohaterowie, jak Gohan i Piccolo, doczekali się spektakularnych wzmocnień. Gohan w swojej formie Beast jest dziś uznawany za jednego z najpotężniejszych obrońców Ziemi, a Piccolo w trybie Orange zyskał moc porównywalną z czołówką Saiyan. Możliwe, że Broly będzie miał jeszcze okazję odzyskać swój tytuł. Seria Dragon Ball na początku przyszłego roku doczeka się wielkie wydarzenia, które będzie zwieńczeniem obchodów 40-lecia marki. Według przecieków Dragon Ball doczeka się nowego anime lub kolejnego sezonu DB Super.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.