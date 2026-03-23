54 lata temu Bruce Lee pobił rekord w kinach (a to jeszcze nie był jego największy hit). W sequelu wystąpiła przyszła gwiazda kina akcji

Jedna z najważniejszych premier w historii kina akcji do dziś pozostaje symbolem globalnego fenomenu tego aktora.

Niedawno pisaliśmy o kultowej scenie z udziałem Bruce’a Lee, w której konfrontował się z nieżyjącym już Chuckiem Norrisem. Teraz legenda aktora wraca za sprawą ważnej rocznicy. W 1972 roku, czyli 54 lata temu, premierę miały Wściekłe pięści – produkcja, która na zawsze zmieniła karierę Bruce’a Lee i ustanowiła nowe standardy w kinie akcji. Film nie tylko odniósł ogromny sukces, ale stał się wówczas najbardziej dochodową produkcją w historii kina Hongkongu. Był to moment, w którym Lee na dobre ugruntował swoją pozycję jako globalnej gwiazdy. 54 lata temu zadebiutowały Wściekłe pięści i pobiły frekwencyjny rekord Co ciekawe, Lee pobił własny rekord. Wcześniej podobny wynik osiągnął dzięki filmowi Wielki Szef, ale Wściekłe pięści poszły jeszcze dalej, zarabiając więcej zarówno na rynku lokalnym, jak i międzynarodowym. Produkcja okazała się globalnym fenomenem, zdobywając popularność m.in. w USA, Wielkiej Brytanii czy Korei Południowej. Sukces ten pokazał, że kino akcji z Hongkongu może konkurować z największymi produkcjami świata.

Wściekłe pięści opowiadają historię ucznia szkoły sztuk walki, który wraca do Szanghaju, by odkryć prawdę o śmierci swojego mistrza i pomścić jego honor. Film wyróżniał się mocną choreografią walk oraz wyraźnym ładunkiem emocjonalnym, łącząc klasyczną opowieść o zemście z narodową dumą i sprzeciwem wobec opresji. Jedną z najbardziej pamiętnych scen jest moment, w którym Bruce Lee samotnie staje naprzeciwko grupy przeciwników, stopniowo eliminując każdego z nich, by ostatecznie sięgnąć po nunchako – broń, która stała się jednym z jego najbardziej rozpoznawalnych symboli i na stałe zapisała się w historii kina akcji.

Skala sukcesu była imponująca. Film zarobił wielokrotnie więcej niż wynosił jego budżet, potwierdzając, że Bruce Lee w błyskawicznym tempie stał się światową gwiazdą. Co więcej, każdy kolejny projekt aktora tylko umacniał jego pozycję – aż do kultowego Wejścia smoka, który do dziś uchodzi za jeden z najważniejszych filmów akcji w historii. To właśnie ten okres ukształtował jego legendę, która przetrwała do dziś. Choć kariera Lee została tragicznie przerwana, jego wpływ na kino był ogromny. Po jego śmierci, w 1976 roku powstał sequel – Nowa wściekła pięść – który nie dorównał oryginałowi, ale odegrał inną ważną rolę w historii kina. To właśnie w tej produkcji swoją pierwszą główną rolę zagrał Jackie Chan, który w kolejnych latach sam stał się jedną z największych ikon kina akcji. W ten sposób historia zatoczyła koło – jeden legendarny artysta utorował drogę kolejnemu. Dziedzictwo Bruce’a Lee wciąż jest widoczne w kolejnych pokoleniach twórców i aktorów.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










