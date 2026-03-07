Zaloguj się lub Zarejestruj

15 lat temu słynny aktor został wyrzucony z tej kultowej komedii i nie było mu do śmiechu. Serial przetrwał, aktor niekoniecznie

Jakub Piwoński
2026/03/07 15:30
Serial, który stał się kultowy, i aktor, któremu pokazano drzwi wyjściowe.

Dokładnie 15 lat temu, w marcu 2011 roku, Charlie Sheen zakończył współpracę z jednym z największych hitów telewizji ostatnich dekad – sitcomem Dwóch i pół. Co należy podkreślić – gwiazdor odszedł z serialu w atmosferze skandalu.

Dwóch i pół
Dwóch i pół

15 lat temu Charlie Sheen odszedł z serialu Dwóch i pół

Jak pamiętamy, produkcja opowiadała o przygodach Charlie’ego Harpera (Sheen), wiecznego playboya i luzaka, jego bardziej odpowiedzialnego brata Alana oraz młodego Jake’a Harpera. Serial zyskał status kultowego dzięki połączeniu komedii sytuacyjnej z lekkim, czasem pikantnym humorem, różnic charakterów bohaterów. Siłą serialu był też sam Sheen, który wniósł do produkcji niepowtarzalną energię i humor.

GramTV przedstawia:

Rozstanie Sheena było efektem narastających problemów osobistych aktora – trudności z alkoholem i narkotykami, publicznych skandali oraz konfliktów na planie. Jego zachowanie stało się na tyle nieprzewidywalne, że twórcy, w tym producent Chuck Lorre, podjęli dramatyczną decyzję o zakończeniu współpracy. W wyniku tego, na planie musiano szybko znaleźć rozwiązanie, by kontynuować serial. W roli nowego współlokatora brata Alana obsadzono Ashtona Kutchera. Ta zmiana była kluczowa, aby utrzymać popularność produkcji, choć wielu fanów wciąż wspominało Sheena jako niepowtarzalną część sukcesu Dwóch i pół.

Po odejściu z serialu Charlie Sheen próbował kontynuować karierę w show-biznesie. Wystąpił m.in. w komediowym horrorze Straszny film 5, jednak jego popularność nigdy już nie wróciła do poziomu sprzed Dwóch i pół. Publiczne skandale, problemy zdrowotne i konflikty z mediami sprawiły, że aktor, choć wciąż obecny na ekranie. W późniejszych latach Sheen ponownie współpracował z twórcami Dwóch i pół przy serialu Bookie, który jednak nie przywrócił mu dawnej świetności.

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




