15 lat temu słynny aktor został wyrzucony z tej kultowej komedii i nie było mu do śmiechu. Serial przetrwał, aktor niekoniecznie

Dokładnie 15 lat temu, w marcu 2011 roku, Charlie Sheen zakończył współpracę z jednym z największych hitów telewizji ostatnich dekad – sitcomem Dwóch i pół. Co należy podkreślić – gwiazdor odszedł z serialu w atmosferze skandalu.

15 lat temu Charlie Sheen odszedł z serialu Dwóch i pół

Jak pamiętamy, produkcja opowiadała o przygodach Charlie’ego Harpera (Sheen), wiecznego playboya i luzaka, jego bardziej odpowiedzialnego brata Alana oraz młodego Jake’a Harpera. Serial zyskał status kultowego dzięki połączeniu komedii sytuacyjnej z lekkim, czasem pikantnym humorem, różnic charakterów bohaterów. Siłą serialu był też sam Sheen, który wniósł do produkcji niepowtarzalną energię i humor.