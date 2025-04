50 lat Szczęk. Czy kultowy film Spielberga doczeka się remake’u?

Mija pół wieku od premiery Szczęk – przełomowego thrillera Stevena Spielberga z 1975 roku. Film zapoczątkował erę letnich blockbusterów i na stałe wpisał się do klasyki kina. Historia o rekinie-ludojadzie atakującym nadmorskie miasteczko Amity Island wciąż budzi emocje, a jubileusz to idealny moment, by zadać pytanie: czy film ten kiedykolwiek doczeka się remake’u?

Czy Szczęki to film, który nadaje się na remake?

Rozczarujemy was. To nie jest kolejny news spod znaku “informacja o nadchodzącym remaku”. To raczej news mający wyrazić radość z tego, że pewne rzeczy, przynajmniej na razie, pozostają nietykalne. I całe szczęście. Tak przynajmniej uważa David Koepp – scenarzysta Parku Jurajskiego i wieloletni współpracownik Spielberga. W jubileuszowym wydaniu magazynu Empire powiedział wprost: