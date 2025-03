Robert Downey Jr. chce odświeżyć słynny Zawrót głowy Hitchcocka. Odwaga, czy profanacja?

Hollywood znów sięga po klasykę. Robert Downey Jr. i studio Paramount pracują nad remakiem Zawrotu głowy – arcydzieła Alfreda Hitchcocka z 1958, uznawanego (przez krytyków, ale też przez scenarzystów) za jeden z najlepszych filmów wszech czasów. Scenariusz nowej wersji pisze Steven Knight (Peaky Blinders), który otwarcie przyznaje, że zadanie to jest niezwykle ryzykowne. Downey Jr., który miałby zagrać główną rolę, wydaje się jednak optymistycznie nastawiony i uważa, że remake może nawet przewyższyć oryginał. Czy to jeszcze odwaga, czy już profanacja?

Szykowany jest nowy Zawrót głowy?

Projekt nie jest nowością – Paramount nabył prawa do remake’u już w marcu 2023 roku, ale dopiero teraz oficjalnie potwierdzono, że prace trwają. W wywiadzie dla The Direct Knight porównał swoją pracę nad scenariuszem do „rozbrajania bomby z opóźnionym zapłonem z czasów II wojny światowej”. Sam określił się mianem „idioty”, podejmując się takiej adaptacji, ale jednocześnie stwierdził, że ekscytuje go ten projekt. Downey Jr. w rozmowie z The New York Times poszedł o krok dalej, sugerując, że nowa wersja może być nawet lepsza od filmu Hitchcocka.