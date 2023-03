50 Cent nie ma nic wspólnego z GTA 6. Zagadka grafiki z „Vice City” rozwiązana

W zeszłym tygodniu raper 50 Cent opublikował na swoim profilu na Instagramie logo Grand Theft Auto: Vice City. Wspomniany post wystarczył, by fani zaczęli snuć teorie o rychłej prezentacji Grand Theft Auto 6, a także o występie muzyka w nadchodzącej odsłonie serii Grand Theft Auto. Wygląda jednak na to, że znany artysta nie ma nic wspólnego z produkcją Rockstara, a opublikowana grafika ma związek z zupełnie innym projektem.

Paramount+ i 50 Cent pracują nad serialem o roboczym tytule „Vice City”

Jak informuje serwis Deadline, Paramount+ pracuje nad serialem o roboczym tytule „Vice City”. W projekt zaangażowana ma być również należąca do 50 Centa firma G-Unit Film & Television, która na swoim koncie ma m.in. produkcję serialu Power, o którym raper wspomniał w opublikowanym w zeszłym tygodniu poście na Instagramie.



Fabuła serialu „Vice City” ma natomiast skupiać się na trzech przyjaciołach i byłych żołnierzach, którzy w połowie lat 80. wracają do rodzinnego Miami po zwolnieniu z armii przez udział w aferze Iran-Contras. „Zhańbieni, wysiedleni i zapomniani przez kraj, któremu służyli” przyjaciele rozpoczynają współpracę z tajemniczym imigrantem z Kolumbii i tworzą ekipę specjalizująca się w kradzieżach.



Projekt jest oryginalnym pomysłem scenarzystów i producentów wykonawczych Darnella Metayera (Transformers: Rise of the Beasts) oraz Josha Petersa (Transformers: Rise of the Beasts). Reżyserem, a także producentem wykonawczym, serialu „Vice City” ma być natomiast Chad Stahelski (seria John Wick).



Powyższe informacje z pewnością rozczarują miłośników serii Grand Theft Auto, którzy liczyli na występ 50 Centa w GTA 6, a także na rychłą prezentację produkcji. Wygląda na to, że fanom Rockstara nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać kolejnych informacji i poszlak związanych z nowym GTA.