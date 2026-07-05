Tak, Donald Trump zarobił miliony na Hollywood (choć od lat wymierza w nie swoje działa)

Opublikowano najnowsze oświadczenie majątkowe prezydenta USA.

Donald Trump regularnie atakuje Hollywood, przy każdej możliwej okazji. Nowe dokumenty pokazują jednak, że w ubiegłym roku nie przeszkadzało mu czerpać profity z branży filmowej. Opublikowane oświadczenie majątkowe ujawnia wielomilionowe przychody z filmu Melania, tantiemy za dawne występy oraz ugody zawarte z największymi amerykańskimi koncernami medialnymi. Film Melania przyniósł ponad 10 milionów dolarów Największą pojedynczą pozycją w zestawieniu okazało się 10,7 mln dolarów uzyskane z umowy licencyjnej dotyczącej filmu dokumentalnego Melania, wyprodukowanego przez Amazon MGM Studios. Dokument ujawnia również ponad 521 tys. dolarów wpływów związanych z publikacją książki poświęconej pierwszej damie Stanów Zjednoczonych. Według wcześniejszych doniesień Amazon miał zapłacić około 40 mln dolarów za prawa do produkcji.

Na tym jednak lista hollywoodzkich dochodów się nie kończy. Oświadczenie majątkowe wskazuje także na wpływy z wielomilionowych ugód zawartych z gigantami medialnymi i technologicznymi. Mowa między innymi o porozumieniach z ABC, Paramount, Meta, YouTube oraz X, których łączna wartość sięga dziesiątek milionów dolarów. Część tych środków ma trafić do fundacji związanych z biblioteką prezydencką Donalda Trumpa oraz innych organizacji.

GramTV przedstawia:

Co bardzo ciekawe, dokument pokazuje również, że Trump nadal otrzymuje wynagrodzenie za swoje dawne występy w filmach i serialach. Na liście znalazły się tantiemy za niewielkie role i gościnne występy w takich produkcjach jak The View, A teraz Susan, Spin City, Zoolander, Sex w wielkim mieście, Klan urwisów czy Dwa tygodnie na miłość. Były prezydent pobiera także emerytury z amerykańskich związków zawodowych aktorów i artystów telewizyjnych. Oświadczenie majątkowe ujawniło ponadto, że Trump posiada udziały w wielu największych spółkach medialnych i rozrywkowych, w tym Disneyu, Netflixie, Paramount, Warner Bros. Discovery, Comcaście i Foxie. Najbardziej kontrowersyjny fragment dokumentu dotyczy planowania w ubiegłym roku sprzedaży części akcji Warner Bros. Discovery w czasie, gdy administracja analizowała ważne transakcje na rynku medialnym. Biały Dom podkreśla jednak, że inwestycjami prezydenta zarządzają zewnętrzne fundusze, a sam Trump nie bierze udziału w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









