33 lata temu Star Trek wypowiedział zdanie, które dziś brzmi bardziej aktualnie niż kiedykolwiek

Twórcy szykują kolejne projekty ze świata Star Treka, ale wielu fanów uważa, że franczyza oddaliła się od idei, która przez dekady definiowała jej wyjątkowość.

Uniwersum Star Treka stoi przed kolejnymi zmianami. Część współczesnych seriali dobiega końca, Paramount przygotowuje nowe projekty, a od pewnego czasu coraz częściej mówi się również o powrocie marki na wielki ekran. Wśród fanów nie brakuje jednak głosów, że franczyza powinna przede wszystkim przypomnieć sobie, co przez lata czyniło ją wyjątkową. Star Trek, czyli podróż w nieznane Jak zauważa serwis ComicBook.com, odpowiedź można znaleźć w serialu Star Trek: Stacja kosmiczna, który zadebiutował w 1993 roku. Już w premierowym odcinku kapitan Benjamin Sisko wypowiedział słowa, które wielu fanów do dziś uważa za kwintesencję całej franczyzy.

To, co nieznane, definiuje nasze istnienie. Nieustannie szukamy nie tylko odpowiedzi na nasze pytania, ale również nowych pytań. Cytat pada w rozmowie Sisko z tajemniczymi Prorokami zamieszkującymi tunel czasoprzestrzenny. Dla nich ludzkie postrzeganie czasu i życia jest czymś całkowicie obcym, dlatego bohater próbuje wyjaśnić, dlaczego właśnie ciekawość i nieustanne odkrywanie nowych rzeczy stanowią istotę ludzkiej natury.

GramTV przedstawia:

Zdaniem wielu fanów to właśnie ta filozofia odróżniała Star Treka od innych serii science fiction. O ile Gwiezdne wojny od zawsze koncentrowały się przede wszystkim na konflikcie dobra ze złem i przygodzie, tak Star Trek stawiał na eksplorację kosmosu, naukową ciekawość oraz zadawanie pytań o naturę człowieka i wszechświata. W ostatnich latach część widzów zarzuca jednak franczyzie odejście od tych korzeni. Jedni krytykują nowsze produkcje za znacznie mroczniejszy ton, inni za silniejsze akcentowanie współczesnych tematów społecznych lub eksperymentowanie z nowymi gatunkami. Wyjątkiem często pozostaje Star Trek: Nieznane nowe światy, który wielu odbiorców wskazuje jako produkcję najlepiej oddającą ducha klasycznych seriali. Już wkrótce serial wróci z czwartym sezonem. Tak czy inaczej, po 33 latach słowa Benjamina Sisko nadal pozostają jednymi z najbardziej pamiętnych cytatów w historii Star Treka. Wielu fanów ma nadzieję, że przy kolejnych filmach i serialach twórcy ponownie uczynią je mottem całej franczyzy.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









